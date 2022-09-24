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    詐團派女車手騙獨居婦700萬 再拐房產抵押4000萬

    警方循線逮獲30歲萬姓女車手。 （記者闕敬倫翻攝）

    警方循線逮獲30歲萬姓女車手。 （記者闕敬倫翻攝）

    2022/09/24 16:36

    〔記者闕敬倫／台北報導〕詐騙集團不僅騙光民眾儲蓄，更大膽盯上不動產！台北市81歲周姓獨居婦人上月接到假檢警電話，誘騙她變賣股票，得手7百萬元，再誆稱法院要調查，帶她到地政事務所抵押房產借款4千萬，貸款公司察覺有異申請塗銷，協助報警。大安警分局員警好言相勸，卻遭質疑是「假警察」，周婦後驚覺遇詐正式報案，警方9月22日逮捕30歲萬姓女車手到案，依詐欺罪嫌移送法辦。

    周姓老婦獨居台北市大安區自宅，兒女定居國外，身邊沒有親人。上月初，她接到詐騙集團電話，對方以假檢警手法設局，哄騙她變賣名下股票，還派女車手當面收取7百萬元支票。詐團竟食髓知味，詐騙標的進一步轉向周婦房產，以「法院財務調查」名義企圖取得不動產資訊，再叫女車手帶她到地政事務所，設定抵押借款4千萬元。

    貸款公司隔天察覺有異，到地政事務所申請塗銷，同時通報大安警分局瑞安派出所。周婦起初仍懷疑穿制服的員警是假警察，警方苦口婆心說明對方是詐騙集團，逐一釐清、釋疑之後，周婦才驚覺上當，報請警方偵辦。

    瑞安街派出所9月4日組成專案小組偵辦，依照被害人所提供的犯嫌特徵及交付時間、地點，鎖定犯嫌身分，22日查獲30歲車手萬姓女子，全案詢後依詐欺罪嫌移送台北地檢署。

    大安警分局說，警方將持續向上溯源，追查其他同案組織共犯，根除詐欺犯罪，詐騙新梗令被害人財損金額大幅提高，尤其60歲以上民眾為大宗，大安分局呼籲，司法機關絕對不會要求民眾交付財物或抵押房產，如聽到「涉洗錢案件」、「偵查不公開」、「監管帳戶」，一定是詐騙，切勿掉進圈套。

    女車手出示假公文證明博取信任。（記者闕敬倫翻攝）

    女車手出示假公文證明博取信任。（記者闕敬倫翻攝）

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