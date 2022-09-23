急著回家吃布丁違規迴轉「沒撞到人」 停車看一眼下場好慘...

鍾姓男子買完知名布丁疑似急著回家吃，所以違規迴轉，同樣直行的楊姓機車騎士急煞摔車，法官認為有肇事逃逸責任。（民眾提供；本報合成）

2022/09/23 22:41

〔記者王捷／台南報導〕鍾姓男子為買知名的布丁，開車違規迴轉導致楊姓機車騎士急煞倒地受傷，鍾男喊冤迴轉後聽到有人喊「ㄟㄟㄟ」，他拉下車窗看了一眼，覺得沒有撞到對方，以為沒事就離開了；就是因為鍾男停了車被移送肇事逃逸，事後鍾男積極賠償一萬元求和解，但楊男拿了和解金聯絡不到人也沒開庭，法官認為，雖然鍾男很積極，不過楊男沒撤告，所以還是要受處罰，否則違背民眾對司法的感情，以刑法59條來減刑後，判處鍾男6個月徒刑。

這件車禍發生在去年7月，但直到今年9月才判決，案發當天下午一點多，鍾男疑似買完台南知名布丁急著趕回去，開車跨越雙黃線迴轉，迴轉到一半時，讓同樣直行的楊男騎車來不及反應，緊急煞車摔得「人仰車翻」，當警方與救護車抵達時，鍾男已開車離開，警方調閱監視器發現，鍾男在車禍發生後有停下來看楊男一下，因此以肇事逃逸移送鍾男，不過鍾男到警察機關應訊時急著辯稱，他根本沒有撞到人，他以為沒事就離開了。

請繼續往下閱讀...

永康分局交通分隊長陳鈺泓說，很多民眾以為沒撞到就沒有責任，這次錯誤觀念，只要有一方駕駛的行為與車禍有因果關係那就算「肇事」，但是在認定肇事逃逸的責任上，會以客觀證據來證明，肇事者明知道有肇事，還故意離開，在實務上警方會以肇事逃逸移送，交給院檢來認定是否有肇事逃逸的故意行為。

鍾男在應訊時說，他當時迴轉後有聽到有人叫「ㄟㄟㄟ」他拉下車窗有看到楊男，就是因為他停下來看了一眼，所以法官認為他符合肇事逃逸的要件，鍾男得知後積極與楊男和解，還出示了匯款紀錄做證據，不過楊男在之後都通知不到人，也沒有撤告，後來判決書內特別註記，這原本是一件不告不受理的案子，雖然鍾男很積極談和解，但是楊男最後沒有撤告，法院依然要做出處罰。

鍾姓男子買完知名布丁疑似急著回家吃，所以違規迴轉，同樣直行的楊姓機車騎士急煞摔車，法官認為有肇事逃逸責任。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法