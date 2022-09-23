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    女騎士闖紅燈騎上人行道稱「趕登記結婚」 警開單：那不是理由

    吳姓新娘趕著去五甲派出所旁的戶政事務所登記結婚，闖紅燈被員警開單還提行政訴訟被法官打臉。（翻攝Google地圖）

    吳姓新娘趕著去五甲派出所旁的戶政事務所登記結婚，闖紅燈被員警開單還提行政訴訟被法官打臉。（翻攝Google地圖）

    2022/09/23 11:43

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓女子違規闖紅燈，還把機車騎上人行道停在戶政事務所前，被隔壁派出所員警攔查開單，吳女苦求員警不要開單，說自己趕著去登記結婚，但員警不理她，冷回「那不是理由」，吳女收到罰單後提告行政訴訟，被法官打臉認同員警取締，駁回吳女之訴。

    判決指出，去年11月26日下午3點半左右，吳姓女子騎車經過鳳山區五甲二路、南正二路口，她在路口停等紅燈時，直接把車子左轉騎上人行道，穿過鳳山警分局五甲派出所門口，停在隔壁鳳山區戶政事務所第二辦公室門口。

    值勤員警見她交通違規，走出派出所到吳女身旁準備開單告發時，吳女說自己趕著去戶政事務所登記結婚，家人及證人已經在裡面等她，苦求員警不要開單，但員警見違規事實明確，且趕著去登記結婚也不是警察取締違規免罰的裁量範圍，因此仍開出1800元的闖紅燈罰單，並記違規點數3點。

    吳女不滿被開單提申訴，控員警沒有依規定運用蒐證器材，也不肯拿出派出所門口監視器畫面證明她有交通違規事實，僅依員警「主觀上自認」目視違規就開罰，有失允當，提告請求撤銷罰單。

    高雄地院審理時，法官根據警員職務報告，認定吳女有確有違規事實，且法律沒有明確限制執法者舉發交通違規事件時，所應採用證據資料的形式及種類，法院於處理交通事件時，也不用侷限於科學儀器所採的證據，因此認定吳女空言主張員警未依規定運用蒐證器材，委難憑採，駁回吳女訴請，可上訴。

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