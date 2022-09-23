娶越南新娘付52萬媒人費 他人財兩失怒告獲判賠21萬

陳男請求黎婦償還婚姻介紹費，被高雄高分院判決勝訴。（情境照）

2022/09/23 06:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖黎姓婦人介紹在越南的妹妹嫁給陳姓男子，並索取17000元美金當報酬，後來卻反悔不認帳，陳因「人財兩失」提告求償，高雄高分院判決黎婦應償還台幣21萬元定讞。

陳姓男子指出，2019年3月間，嫁來澎湖的黎姓婦人跟他說，她妹妹在越南未婚，有意促成這段姻緣，要求給付1筆辦理結婚費用，經他前往越南會面其胞妹非常滿意，返台後陸續交付17000元美金（折合台幣52萬元）。

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不料，黎婦卻拿錢不辦事，竟以各種理由推託，後來雖同意還錢，但迄今無下落，因而打官司要求她償還。

黎婦則說，沒有收到這筆錢，還否認論及胞妹婚嫁之事，甚至指出，她妹妹在越南早已結婚生子，陳男指控均非事實，否認收錢。

澎湖地院開庭調查後，判決黎婦應賠償台幣21萬元，她不服上訴高雄高分院。

二審合議法官調查，根據多名證人指述，當初的確有聽到陳男、黎婦等人一同談論婚嫁之事，但因陳男只提出7000元美金的銀行匯單，至於他自行交付黎的的1萬元美金，卻無法舉證，因此維持原審判決，判決黎婦應支付7000元美金，折算台幣21萬元。

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