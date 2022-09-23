惡性腫瘤當成痣 未追蹤病理檢查 醫師與醫院判賠314萬

未追蹤病理檢查，惡性腫瘤當成痣，新竹地院判醫師與醫院需連帶賠償婦人314萬。（記者蔡彰盛攝）

2022/09/23 00:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕吳姓婦人2017年因左腳皮膚有不明隆起物，到醫院整形外科看診，醫師當作一般的痣切除，診斷證明書還稱是良性，然而2年後吳女在同一部位滲出液體，卻發現是惡性腫瘤，憤而控告院方與醫師需連帶賠償556萬，新竹地院審理後，認為醫師未主動查明病理檢查結果，使得吳女失去即時處置的權利，明顯有過失，判院方與醫師需連帶賠償314萬。

2017年7月初，吳女發現左腳跟部位皮膚有不明隆起物到新竹某醫院掛整形外科，醫師診斷後告知僅係「痣」，遂施行手術切除，醫師開立診斷證明書記載病名為「左腳良性皮膚腫瘤」，並未開立回診單，亦未告知再回診看病理報告。

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2019年3月間，吳女發現左腳跟同部位開始微滲出液體，經診斷為「惡性黑色素瘤」，吳女認為醫師診治顯有輕忽、疏虞；院方未建立病理檢查報告後續通報及通知病患回診診療制度，病理檢查結果出爐後，竟未以任何方法通知，致後來發現是惡性腫瘤時，已難以挽回及彌補。

吳女原規劃全家移民紐西蘭，現已無法如願，所受痛苦甚鉅、難以彌補，因此請求賠償非財產上損害300萬元，合計求償556萬元。

醫師表示，當時有以口頭請吳女七日後仍應回診看病理檢查報告，2個月後吳女到該院另名醫師門診，亦有告知相關情形並需門診追蹤，是吳女又再次不遵醫囑回診。且病理檢查報告，吳女腳部腫瘤係屬「原位癌」，已經完全切除，達到治療效果，完全切除後即無需進一步處理或治療。

法官認為，醫師開立該證明書之前，固然病理檢查報告尚未完成，故不知報告內容為原位癌，然以醫師告知義務包括告知病理檢查結果而言，若醫師對於檢查結果心存疑慮，衡情應會在證明書為保留意見，或在病歷註記，或開立預約門診單，然實則全無。醫師事後亦未主動查明病理檢查結果告知吳女，致使吳女喪失因及時知悉而能另為諮詢、重為檢驗、接受第二次手術（廣泛性切除）的權利。被告醫師應注意能注意而不注意，其對於吳男手術後應有處置措施，明顯有過失。最後判院方與醫師需連帶賠償314萬元。

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