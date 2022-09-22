男紅燈左轉逆向違規還嗆警 「學姊」騎背畫面網友歪樓了

彭男交通違規對警飄罵三字經揮拳，被1男1女員警壓制在地。（記者李容萍翻攝）

2022/09/22 14:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區永福路、榮安十三街口，昨（21）日晚上發生員警與一名男子扭打在地，因為正值下班時段，引起用路人關注，並拍下員警在街頭壓制嫌犯的影片上傳社群網頁。對此，中壢警分局今（22）日說明，當時是一名35歲彭姓男子交通違規，遇員警上前取締引發彭男情緒失控，對警咆哮、辱罵三字經，甚至出拳毆打員警，彭男被員警制止奮力抵抗雙方發生扭打，最後支援警力到達，依現行犯將他制伏逮捕並依妨害公務罪嫌移送法辦。

有網友在臉書「爆料公社」上傳員警在街頭壓制嫌犯的影片，文中表示：「內壢永福路OK出現警匪大戰，對方好像酒駕，跟警方嗆聲，還出手，警察好像使用十字固定鎖壓制」。影片PO出後，雖然有不少網友幫警察認真執勤按讚，不過也有網友發現壓制嫌犯的男警很認真，但另一名女警卻是尷尬站在一旁東摸西摸，不知道從何「下手」，最後只好騎背式地騎上男警的背；網友紛紛留言「女警真的搞笑」、「那個…學姊！如果幫不上忙的話妳旁邊叫支援就好！不然也可以踹他！踹對人不要踹到自己人欸」。

請繼續往下閱讀...

對此，中壢警分局自強派出所所長黃冠貿說明，昨晚6點40分許，2名員警巡邏途經中壢區永福路、榮安十三街口，直擊彭男紅燈左轉並沿路逆向行駛約200公尺，員警當場鳴警笛示警彭男靠路邊停車受檢。不過，彭男拒檢不停，行駛至中壢區莊敬路、永福路時因遇紅燈才被警方攔查。

員警告知將予以舉發交通違規，彭男當下惱怒對員警咆哮「違規是怎樣啦？」「趕快開啦！馬上給我開！」「你以為派出所很大是嗎？」之後又朝員警開始飆罵三字經，員警與其發生扭打，雙方倒在地上，警方也立即呼叫警力支援，並將彭男制伏、逮捕。

過程中，彭男以手揮拳毆打王姓員警臉部及勒頸，在場的方姓女警也因協助逮捕時手腕有撕裂傷需縫合，彭嫌身上也有些擦傷，經送醫後初步檢視無大礙，全案依妨害公務罪嫌移送法辦，有關交通違規部分則依事實舉發。

彭男（中）闖紅燈、逆向違規後，不服員警攔檢接連嗆警、辱警。（記者李容萍翻攝）

員警手部受傷。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法