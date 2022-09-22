3年前酒駕緩起訴 她為閨密慶生酒後騎車被逮送辦

陳姓女子3年前酒駕被緩起訴，她順利重考駕照，為閨蜜慶生又酒駕被逮送辦。（民眾提供）

2022/09/22 10:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄44歲的陳姓婦人3年前因酒駕遭檢察官處分緩起訴，期滿後再考得駕照，但仍未痛改前非，她和閨密在KTV飲酒狂歡後，酒後騎機車返回家，途中闖紅燈備鼓山分局員警攔下，酒測值高達0.36，她不知將被上銬法辦，還撒嬌央求員警輕罰「開小一點」，警方依公共危險罪嫌將她送辦。

鼓山分局今指出，旗津所警網前晚執行取締酒後駕車勤務，在旗津區旗津三路攔查闖紅燈的女騎士，聞到陳姓女騎士滿身酒味，在員警詢問是否有喝酒時，還鎮定回答沒有，員警以酒精感知器測試顯示有酒精反應，陳女才坦承稍早在KTV為閨蜜慶生時，喝了一杯啤酒。

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據了解，陳女曾於3年前因酒駕，遭檢察官處分緩起訴，期滿後再考得駕照，仍未痛改前非，陳女因自知酒後駕車已違法，盤查全程默默配合，還撒嬌央求員警輕罰，警方依法對她施以酒測，酒測值為0.36超標，警方依違反公共危險罪嫌送辦。

分局長蔡鴻文表示，飲酒後不得駕駛任何車輛，警方也會持續取締各類酒駕行為，並針對易肇事地點、路段、時段加強執行取締，易飲酒處所亦商請業者一同防制，協助宣導代駕或代叫計程車，以杜絕酒駕行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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