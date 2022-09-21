行政執行署夠力！酒駕犯也驚醒 1年狂吐2.4億

行政執行署署長林慶宗說明執行成效累計已達6200億元。（記者溫于德攝）

2022/09/21 17:39

〔記者吳政峰／台北報導〕行政執行署21日在法務部舉辦「六大執行專案、發揮法遵功能」記者會，署長林慶宗宣布該署成立至今，執行績效已達6228億餘元，光是近1年內，就從酒駕專案中執行了2.4億餘元；此外，也從積欠大戶手中拿回2718億餘元，成效顯著。

林慶宗表示，行政執行署2001年1月成立至今年8月，執行績效累計已達6228億3889萬2948元，除達到教育民眾「守法」的目標，亦兼具「預防違法」的重要意義，以發揮「法遵」的實質功能，各項專案執行都有顯著的成果，將持續積極辦理，以發揮法遵功能，貫徹展現公義及關懷弱勢的目標。

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林慶宗解釋，各分署辦理防疫專案，2020年1月30日至2022年9月12日止，實際可執行案件數956件，其中有繳納金額件數636件，有效執行金額6196萬餘元；辦理酒駕專案，自2021年11月15日至2022年9月13日止，有效執行件數1萬147件，有效執行金額2億4492萬126元；辦理滯欠大戶專案，自2001年1月1日起至2022年8月31日止，清償總金額為2718億4875萬463元。

自2020年1月加強辦理拘管專案，迄2022年8月止，因經拘提、留置及管收而徵起金額3億3186萬1912元；辦理關懷弱勢專案，自2012年4月至2022年6月止，合計7494件；辦理檢察機關囑託專案，自2018年至2022年9月16日止，受理案件數269件，變價金額5億3642萬餘元。

副署長吳義聰表示，行政執行署著重六大執行專案，首先，拚「防」疫前端防範，後端執行，持續強力執行防疫裁罰案件，也就是針對「趴趴走」違反居家隔離、未配戴口罩等規定而受行政裁罰的防疫案件，主動聯繫衛生主管機關立即依法強制執行。

其次，配合行政院與法務部的重懲酒駕犯政策，全國13分署迅雷實施酒駕違規裁罰案件，不到一年就查封土地1419筆、建物314間、汽車106輛、機車38輛，合計動員5034人次現場執行，有效執行件數逾1萬件、金額逾2.4億元；另交通違規裁罰案件，自2022年1月1日起至9月16日止，清償金額13億4632萬2529元。

第三，嚴打惡性義務人，善用各項法律賦予的執行方法，諸如限制出境、禁奢命令、或向法院聲請拘提、管收及辦理獎勵檢舉公告等強制手段，或依新修正稅捐稽徵法第24條第5項規定與稅捐機關通力合作追回國家債權。滯欠大戶清償總金額已達2718億4875萬463元。各分署聲請拘提件數為790件，法院裁准件數為754件，裁准件數比率為95.44%；聲請管收件數為120件，法院裁准件數為87件，裁准件數比率為72.5%。

第四，推動各項科技化執行，如善用資訊科技，簡化作業流程，推行執行命令及執行憑證電子化等無紙化措施，並引進車載辨識系統，利用AI人工智慧型執法器材，即時辨識車牌及比對，提升執行效能；推動多元繳納案款措施，如義務人可至四大便利超商、郵局、銀行等機構繳款，或利用信用卡、行動支付、虛擬帳號等方式繳款。

第五，主動關懷生活陷入困境的弱勢義務人，如其有繳納意願，均得在法定期間內盡量放寬分期繳納的期數，協助度過難關，或以「123聯合拍賣會」方式協助其擺攤或促銷，增加收入、加速還款，或是視其具體需求，提供各項社福扶助資訊，適時給予生活上協助。

最後，全力協助檢察機關贓證物清理，分進合擊，追討犯罪不法所得，共同落實沒收新制，如台中分署拍賣詐騙所得超跑名車案、嘉義分署製毒配料鈀金拍賣案、士林分署拍賣挖礦機案、台北分署拍賣軍火商汪傳浦房地案。

法務部蔡清祥指出，除了六大執行專案，之前的非洲豬瘟案件，執行署也發揮了很大的功能。執行的目的不只替國家實現債權，更要讓這些義務人理解守法的重要。

行政執行署副署長吳義聰說明施政六大專案。（記者溫于德攝）

法務部長蔡清祥肯定行政執行署的努力。（記者錢利忠攝）

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