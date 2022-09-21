天上掉下來1塊錢 7旬婦嚇得報警

郭姓婦人跑來向警方求助。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/21 20:28

〔記者王冠仁／台北報導〕近年來電子商務盛行，網路購物幾乎成為民眾的生活習慣之一，但從來沒有使用過「蝦皮購物」的7旬郭姓婦人，卻忽然發現自己帳戶有一筆屬名「樂購蝦皮」匯入1元的款項，她擔心自己被詐騙集團陷害，慌張跑到派出所求援。警方研判可能是有不法集團想「測試」帳後能否正常使用，為了消除郭的擔心受怕，警方最後幫助她辦理帳戶停用。

警方表示，家住台北市北投區的郭姓婦人，在本月18日早上10時許，慌慌張張跑到北投分局大屯派出所。她向警方說，她拿自己的郵局帳戶存摺本去補摺機補摺後，發現帳戶莫名出現一筆屬名「樂購蝦皮」匯入1元的款項；她說她沒有使用蝦皮，既不是買家也非賣家，過去也從來沒有在蝦皮上購物。

請繼續往下閱讀...

雖然匯入的款項只有1元，但郭不解款項來源，還很擔心自己的帳戶恐怕遭到不法集團亂用，她只好趕緊向警方求援。

大屯所警員王信仁、劉夷中先安撫郭情緒，經員警了解來龍去脈以後，員警研判應是有不法集團以郭的郵局帳戶，向蝦皮購物申請一組「賣家帳號」，再匯進該帳戶1元測試，目的是想確認該帳戶是否能使用。

警方研判，郭的銀行帳戶恐怕有被人盜用之嫌，且極有可能用來當作詐騙人頭帳戶，雖然當下郭沒有任何實質上的損失，但員警向她解釋後，她感到相當憂心。員警建議她可以停用帳戶，她同意後，員警隨即帶她前往郵局辦理。

警方呼籲，民眾若遇有類似狀況，可先行向蝦皮客服人員聯繫，將疑似為詐騙集團盜用銀行帳戶註冊的帳號停權；若是年長者不熟悉電子商務，也可以立即前往所遭盜用之帳戶銀行，申請停用帳戶，避免帳戶遭不法集團盜用。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法