為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    天上掉下來1塊錢 7旬婦嚇得報警

    郭姓婦人跑來向警方求助。（記者王冠仁翻攝）

    郭姓婦人跑來向警方求助。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/21 20:28

    〔記者王冠仁／台北報導〕近年來電子商務盛行，網路購物幾乎成為民眾的生活習慣之一，但從來沒有使用過「蝦皮購物」的7旬郭姓婦人，卻忽然發現自己帳戶有一筆屬名「樂購蝦皮」匯入1元的款項，她擔心自己被詐騙集團陷害，慌張跑到派出所求援。警方研判可能是有不法集團想「測試」帳後能否正常使用，為了消除郭的擔心受怕，警方最後幫助她辦理帳戶停用。

    警方表示，家住台北市北投區的郭姓婦人，在本月18日早上10時許，慌慌張張跑到北投分局大屯派出所。她向警方說，她拿自己的郵局帳戶存摺本去補摺機補摺後，發現帳戶莫名出現一筆屬名「樂購蝦皮」匯入1元的款項；她說她沒有使用蝦皮，既不是買家也非賣家，過去也從來沒有在蝦皮上購物。

    雖然匯入的款項只有1元，但郭不解款項來源，還很擔心自己的帳戶恐怕遭到不法集團亂用，她只好趕緊向警方求援。

    大屯所警員王信仁、劉夷中先安撫郭情緒，經員警了解來龍去脈以後，員警研判應是有不法集團以郭的郵局帳戶，向蝦皮購物申請一組「賣家帳號」，再匯進該帳戶1元測試，目的是想確認該帳戶是否能使用。

    警方研判，郭的銀行帳戶恐怕有被人盜用之嫌，且極有可能用來當作詐騙人頭帳戶，雖然當下郭沒有任何實質上的損失，但員警向她解釋後，她感到相當憂心。員警建議她可以停用帳戶，她同意後，員警隨即帶她前往郵局辦理。

    警方呼籲，民眾若遇有類似狀況，可先行向蝦皮客服人員聯繫，將疑似為詐騙集團盜用銀行帳戶註冊的帳號停權；若是年長者不熟悉電子商務，也可以立即前往所遭盜用之帳戶銀行，申請停用帳戶，避免帳戶遭不法集團盜用。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    暑期打工淪人頭戶 警銀聯合成功阻詐
    2022/08/09 17:42

    暑期打工淪人頭戶 警銀聯合成功阻詐
    女誤信「美軍男友」淪人頭帳戶遭訴 法官因「裸照」判無罪
    2022/05/30 22:01

    女誤信「美軍男友」淪人頭帳戶遭訴 法官因「裸照」判無罪

    利多聚焦 下一個高雄「農十六」特區
    女子外借帳戶 多年後遭盜用變成詐欺被告
    2020/10/05 13:08

    女子外借帳戶 多年後遭盜用變成詐欺被告
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播