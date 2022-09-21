澎湖湖西鼎灣3車連環撞 疑休旅車不明原因逆向釀禍

澎湖縣縣道203號鼎灣段發生3車連環撞意外。（民眾提供）

2022/09/21 17:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一輛白色休旅車今（21）日下午沿澎湖縣連接馬公至白沙要衢203縣道往馬公方向行駛，在鼎灣路段突然不明原因穿越到對向車道，疑似逆向與迎面而來的黑色轎車衝撞，黑車後的另一輛白色轎車剎車不及，導致3車連環撞，交通一度受阻。

馬公警分局初步調查，今日下午2時7分，203縣道鼎灣121號前道路，一輛由白沙往馬公方向行駛的白色休旅車，突然衝往對向車道，正好一輛由馬公往白沙方向行駛的黑色轎車經過，被白色休旅車正面撞擊，同時緊跟黑色轎車後方的白色轎車，因剎車不及由後追撞，造成3車連環撞。

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由於3車連環撞，導致路面大壅塞，當地又是來往馬公至白沙主要交通要衢，因此警方據報抵達現場後，除進行車禍調查及救援傷者送醫外，並派員在現場維持交通秩序，所幸傷者都只是輕微傷勢，送醫後並無生命危險，算是不幸中的大幸，但都受到相當大的驚嚇。

另外，警方分別針對白色休旅車與黑色轎車司機進行酒測值，雙方酒測值都是0，並未有飲酒駕車情形，相關肇事及原因，刻由警方調查中，以釐清意外發生的責任歸屬，但由現場監視器畫面判讀，可明顯看到白色休旅車不明原因穿越車道，就是車禍的主因，將是警方調查的主要方向。

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