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    汽機車巷口撞 機車噴射、騎士傷重亡

    苗栗縣苗栗市橫車路與橫車路332巷交岔口，19日傍晚發生小客車與機車碰撞車禍，機車高速從巷子口噴射出，直擊一輛停放路邊的賓士車。（民眾提供）

    苗栗縣苗栗市橫車路與橫車路332巷交岔口，19日傍晚發生小客車與機車碰撞車禍，機車高速從巷子口噴射出，直擊一輛停放路邊的賓士車。（民眾提供）

    2022/09/21 09:16

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗市橫車路與橫車路332巷交岔口，19日傍晚發生小客車與機車碰撞車禍，機車高速從巷子口噴射出，直擊一輛停放路邊的賓士車，撞擊巨響嚇壞周邊路人，騎士22歲郭姓男子倒地失去意識，經送醫急救傷重不治。

    苗栗警分局文山派出所於19日下午5點34分許，接獲報案指出，橫車路332巷口有機車撞擊路邊轎車事故，立即派員前往處置。員警到場發現，機車騎士郭男倒地昏迷不醒，旋即配合救護人員協助救護傷者，並管制及疏導往來人車。

    經警方調查，郭男騎機車由橫車路332巷駛出，於巷子口與欲右轉進入巷內的小客車發生碰撞，導致機車失控再撞上停放在路邊的賓士車。機車騎士郭男與小客車駕駛32歲邱姓男子雙方均未酒駕。

    警方調閱巷口附近監視攝影機影像，發現邱男駕駛小客車沿橫車路往西行駛，欲右轉進入332巷，適巧一輛幼童交通車從巷內出來，邱男於禮讓幼童交通車先行後，一轉入巷內就與機車發生碰撞，接著機車失控高速從巷子口噴射出。

    由於橫車路與橫車路332巷為銳角交岔口，且橫車路332巷為寬約4米的窄巷，警方不排除雙方駕駛行經路口未注意減速、禮讓，詳細事故原因尚待進一步調查確認。警方也呼籲駕駛人行經路口務必「慢、看、停」，隨時注意車前狀況，確保交通安全。

    苗栗縣苗栗市橫車路與橫車路332巷交岔口，19日傍晚發生小客車與機車碰撞車禍，機車高速從巷子口噴射出，直擊一輛停放路邊的賓士車。（民眾提供）

    苗栗縣苗栗市橫車路與橫車路332巷交岔口，19日傍晚發生小客車與機車碰撞車禍，機車高速從巷子口噴射出，直擊一輛停放路邊的賓士車。（民眾提供）

    苗栗縣苗栗市橫車路與橫車路332巷交岔口，19日傍晚發生小客車與機車碰撞車禍，機車高速從巷子口噴射出，直擊一輛停放路邊的賓士車。（民眾提供）

    苗栗縣苗栗市橫車路與橫車路332巷交岔口，19日傍晚發生小客車與機車碰撞車禍，機車高速從巷子口噴射出，直擊一輛停放路邊的賓士車。（民眾提供）

    橫車路與橫車路332巷為銳角交岔口，且橫車路332巷為寬約4米的窄巷。（翻攝google街景）

    橫車路與橫車路332巷為銳角交岔口，且橫車路332巷為寬約4米的窄巷。（翻攝google街景）

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