好康逗相報？台中貴婦200萬投資紅酒 介紹人竟一問三不知

劉女到銀行準備匯款投資紅酒公司。（警方提供）

2022/09/21 16:27

〔記者許國楨／台中報導〕假投資詐財猖獗，標的持續翻新！台中市一名熟女聽信鄰居的好康報報，欲投資海外紅酒公司，前往銀行臨櫃匯款美金7萬元（約台幣200萬元），行員直覺有異，趕緊通報警方到場，經員警耐心詢問及勸導，加上竟然連鄰居對投資都不甚了解，這才成功阻詐。

台中市第二分局立人派出所警員蘇建瑜、呂岳融前天接獲轄內銀行通報，有民眾疑遭詐騙需警協助，警方到場後，呂姓行員表示，40多歲劉女至銀行欲匯款美金7萬元至澳洲某帳戶作海外紅酒投資，但對於投資內容卻一無所悉，警方進一步詢問劉女如何接獲投資資訊，劉女表示是因鄰居有投資，基於好康逗相報告知，她才聽信欲作投資。

請繼續往下閱讀...

但劉女對於警方詢問公司名稱、營運方式等都是一問三不知，警方索性請劉女的介紹人盧姓鄰居前來協助了解，誰知盧男對於相關資訊也是不甚了解，而劉女對於投資標的不知所以，就輕信人言，貿然匯款的大膽行為，令在場員警忍不住搖頭。

所幸在警方列舉類似投資詐騙案例，不厭其煩勸說下，劉女終於打消匯款念頭，並表示日後進行投資會多方求證，謹慎評估，不讓詐騙集團有機可乘；分局長陳家銘表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，對於投資標的應做好功課、審慎評估，不懂的東西不要碰，遇有可疑，可撥打165反詐騙專線諮詢查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方列舉類似投資詐騙案例不斷勸說，及時阻詐。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法