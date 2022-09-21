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    統一獅前投手林其緯與妻口角 涉推傷勸架友人被起訴

    中華職棒統一獅隊前投手林其緯被起訴。（資料照）

    中華職棒統一獅隊前投手林其緯被起訴。（資料照）

    2022/09/21 12:29

    〔記者王俊忠／台南報導〕中華職棒統一獅隊前投手林其緯傳出今年4月間在台南北區1家飯店與妻子發生口角爭執，林妻打電話向2夫妻的友人方姓女子求助，方女帶職棒教練丈夫前往飯店。不料，雙方在飯店1樓電梯與大門口兩度發生推擠，方女告林其緯傷害，由於和解金談不攏，調解破局，台南地檢署檢察官依傷害罪嫌起訴林其緯。

    檢方起訴指出，林其緯和其妻劉姓女子2人，與某職棒隊吳姓男教練及吳妻方女是朋友關係，方女在4月17日凌晨，接到林其緯妻子劉女的電話，劉女說與丈夫發生口角，請方女偕同其吳姓丈夫到台南市北區海安路1家飯店協助。

    吳男與方女2人抵達飯店後，同日凌晨1點35分許，在飯店的1樓電梯內，劉女與方女欲一起走入電梯時，林其緯上前阻擋並徒手推擠方女；到凌晨1點38分，在飯店門口，林其緯欲將妻子帶回飯店樓上，雙方又發生爭執，林男涉又推擠方女，致方女頭部右側外傷併外傷性頭暈、左頸部挫傷、右側肩部及右側髖部挫瘀傷、右側胸部挫傷、創傷後症候群等傷害。

    案發後，方女到醫院就診驗傷、並到台南市警五分局控告林其緯涉傷害。警方調取該飯店內1樓電梯口及飯店外監視器錄影畫面，佐證林其緯當時在電梯內與飯店外分別有出手推方女情事。訊問時，林其緯供稱有與方女發生推擠狀況。

    對於方女提告傷害，林男反控方女也涉傷害，但女方因罪嫌不足，獲檢方不起訴處分。檢方在開庭時詢問當事人雙方是否有意願和解？雙方說可以協調，但在調解過程中因和解金未談妥、調解破局，女方堅持提告，林其緯被檢方依傷害罪嫌起訴，此案已移送台南地院審理。

    據了解，曾獲選新人王的統一獅前投手林其緯，在去年被釋出後，今年轉任國中棒球隊教練，並受邀加入實境節目《超級王牌棒球隊》擔任教練，因其舉止貼心，還被稱作暖男教練；不過，他於今年4月間在台南某飯店與妻子發生爭執，還打傷前來勸架的女性友人，被檢方起訴，與螢幕暖男形象反差強烈。

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