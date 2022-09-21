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    逼被害人喝尿、手淫！收簿集團詐騙7548萬 18人被訴

    宜蘭檢警破獲收簿詐騙集團，宜檢檢察官今天起訴18人。（記者江志雄攝）

    宜蘭檢警破獲收簿詐騙集團，宜檢檢察官今天起訴18人。（記者江志雄攝）

    2022/09/21 12:00

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭檢警查獲收取人頭帳戶的收簿詐騙集團，至少63人受害，詐騙金額7548萬元，有名提供帳戶的受害人被懷疑動機可疑，竟遭囚禁逼迫喝尿、手淫，獲救時已奄奄一息，檢察官今天依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴18名嫌犯，對31歲王姓主嫌具體求處13年徒刑。

    檢警調查，詐騙集團分工精細，有收取人頭帳戶的收簿集團、打電話詐騙的機房、負責領款的車手，以王姓男子為首的收簿集團，今年5月初承租宜蘭縣內豪華民宿當作案基地，再上網發布訊息，利誘被害人提供金融帳戶，再給予數萬元報酬。

    王男帶領的收簿集團要求提供帳戶者留宿，並派員看管，避免他們反悔，至於收取的人頭帳戶，轉交給犯罪集團的詐騙機房，以投資黃金、石油、比特幣為餌，或冒用政府機關名義行騙，詐騙所得7548萬餘元。

    宜蘭地檢署接獲情資，5月26日指揮警持搜索票，到五結鄉一家民宿搜索，查獲9名集團核心成員、9名提供人頭帳戶共犯，另救出一名被凌虐黃姓男被害人，黃男原本想要提供金融帳戶，卻被集團核心成員懷疑動機不單純，使用膠帶把他的雙手雙腳反綁在椅子上，持椅子、煙管毆打，更逼迫喝尿水、吃狗罐頭、手淫，身心受到重創。

    全案今天偵查終結，檢察官依違反組織犯罪條例、加重詐欺、洗錢、妨害自由、傷害等罪嫌起訴，具體求處王姓主嫌有期徒刑13年；宜蘭地檢署表示，詐欺集團誘騙民眾提供金融帳戶，以包吃包住為餌控制行動，已有多起案例，呼籲各界勿輕信不實資訊，以免遭詐欺集團利用淪為共犯，或成為被凌虐的對象。

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