「頂」不住腦海中AV慾念？ 工程師與男大生淪為電車癡漢

劉姓工程師用下體頂撞摩蹭女乘客。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/21 10:02

〔記者劉慶侯／台北報導〕36歲劉姓男建築工程師，與21歲陳姓男大學生，疑似都受到日本「電車癡漢」系列色情片影響，均是在搭乘台北捷運時，不斷以下體摩蹭年輕貌美的女乘客；捷運警察隊根據報案蒐證，日前分別逮獲2嫌，均依法送辦並列為日後蒐證辨識對象。

捷警隊表示，8月中旬，有名年輕女性報案，指稱在捷運忠孝新生站往東門站時，在列車車廂遭一名陌生男子貼近後，以下體不停的觸碰頂撞她臀部。

請繼續往下閱讀...

警方依據報案人提供的對方衣著特徵，配合車廂監視器影像，並研判對方仍會搭乘同向列車，逐步鎖定擔任建築工程師的劉姓男子涉案，日前將他逮獲，依性騷擾防治法函移永和分局續辦。

此外，捷警隊在重新過濾各報案紀錄中，發現在7月7日，也有位21歲的東吳女大生，在市府站搭乘捷運往亞東醫院途中，在車廂內遭人以下體頂撞摩蹭臀部。

警方經過濾十數支站體及車廂監視器影像，最終鎖定陳姓男大生特徵相符，在多日埋伏調查後終於查緝到案，同樣依性騷擾防治法移送法辦。

捷運警察隊表示，今年度迄今，北捷發生的性騷擾防治法案件共計34件，約佔目前捷運系統內刑案比例的15%，犯案手法通常是選擇上下班車廂人潮眾多且擁擠的時段，或趁報案人不備，以徒手觸碰報案人胸部、臀部等隱私部位。

捷運警察隊表示，意圖性乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處的行為者，均觸犯性騷擾防治法第25條罰則，勿因逞一時私慾而留下刑事紀錄前科，後悔莫及。

111年迄今捷運系統內性騷擾防治法與其他刑案發生比例。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法