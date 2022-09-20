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    「來酒鋪」不賣酒！中警追到嘉義逮藥頭、再破毒品分裝場

    台中市刑大趕到嘉義一處停車場埋伏，見郭嫌現身逮人。（警方提供）

    台中市刑大趕到嘉義一處停車場埋伏，見郭嫌現身逮人。（警方提供）

    2022/09/20 14:39

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑大日前網路巡邏時，發現有人在通訊軟體佯稱賣酒卻從事販毒，經確認藥頭身分報請檢方指揮後南下嘉義查緝，先在一處停車場逮捕攜毒前來交易的郭姓藥頭，接著又破獲其藏身社區大樓內的毒品分裝場兼租住處，訊後全案依毒品罪嫌移送法辦，檢方最近偵結起訴。

    台中市刑大偵五隊日前執行網路巡邏追查疑似犯罪情事，發現無業29歲郭姓男子在手機通訊軟體微信暱稱「來酒鋪 營」，打著賣酒字眼做幌子，實際進行販毒不法情事，經報請嘉義地檢署檢察官吳心嵐指揮偵辦，發現郭嫌將於嘉義市某停車場內進行交易，緊急南下在交易地點埋伏。

    警方當天見郭嫌現身立即一擁而上逮人，當場查扣毒品咖啡包20包、智慧型手機2支、現金新600元等贓證物，經警方溯源，發現郭不光是送毒品，還兼任分裝場毒品分裝工作，而分裝場就隱身在他作為租住處的社區大樓內，經檢方指揮對該處所執行逕行搜索，並找來鎖匠協助開鎖。

    警方隨後進入屋內搜索再查扣第二級毒品大麻1株、毒咖啡包7包、半成品25包、毒品原料數包、包裝袋、封口機及其他分裝工具1批、現金3700元等，查扣原料粉末，經檢驗含有第三級毒品硝甲西泮（俗稱一粒眠）及第四級毒品硝西泮等危害人體的毒品，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

    而該案經檢方最近偵結起訴，郭將面臨7年以上有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金重刑；市刑大表示，去年市警局查緝毒品工作，獲內政部警政署核定為六都第一，將持續努力，另請民眾協助警方，如發現毒品不法情事，請勇敢檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，最高可獲得1000萬元檢舉獎金。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    警方隨後再到郭嫌租住處兼毒品分裝場查緝。（警方提供）

    警方隨後再到郭嫌租住處兼毒品分裝場查緝。（警方提供）

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