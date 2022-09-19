涉詐助理費案羈押逾半年 嘉市議員戴寧80萬元交保

戴寧涉詐領助理費案，法官裁定80萬元交保，限制住居、出境、出海，除親人以外，禁止與相關案件證人接觸。（資料照）

2022/09/19 11:54

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市無黨籍議員戴寧涉利用人頭詐領助理費案，現由嘉義地方法院進行審理，今天上午為辯論終結前最後一次開庭，戴寧委任律師以戴寧為爭取親子撫養權訴訟，9月27日必須到庭為由，請求法官予以交保，合議庭法官當庭裁定80萬元交保，限制住居、出境、出海，除親人以外，禁止與相關案件證人接觸。

嘉義地院庭長兼發言人張志偉表示，被告戴寧因涉違反貪污治罪條例被檢察官起訴，嘉義地院審理之後羈押至今4個多月，合議庭法官認為，所有證人均已經交互詰問完畢，以目前審理進度來看，戴寧可提出相當之保證金，應足夠形成拘束力，也能擔保日後審判、執行程序的順利進行，因此雖原羈押理由仍存在，已經沒有繼續羈押必要，准予戴寧以80萬元保證金，停止羈押，並限制出境、出海及限制住居，另考量日後審理的進行，禁止其與非親友的證人進行接觸。

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戴寧3月13日因涉違反貪污治罪條例案件遭檢方聲請羈押獲准，並於5月11日起訴，嘉義地方法院同日認為其犯罪嫌疑重大，有涉重罪、與證人勾串之羈押原因，非予羈押顯難進行審判，自5月11日起予以羈押、8月11日延長羈押，並禁止接見、通信、受授物件在案。

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