為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    暗夜驚魂！ 員林民宅火警 祖孫9人爬頂樓逃生

    消防員趕緊噴水搶救。（民眾提供）

    消防員趕緊噴水搶救。（民眾提供）

    2022/09/18 14:26

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市光明街今（18）日清晨4點多發生民宅火警意外，住在該民宅的祖孫三代9人一度受困，消防人員指引他們往6樓頂樓待援，並出動雲梯救援，不過頂樓都是鐵皮建築，消防員只好從鄰戶頂樓進入救人，又發現有一樓高位差，幸好一一克服順利救出受困9人。消防隊表示，起火點疑似在5樓，真正起火原因仍待調查。

    彰化縣消防隊表示，今日清晨4點18分獲報，員林市光明街發生火警，消防員到場後發現是一服飾商場5樓起火，6樓頂樓疑似有9名人員受困，立即派出第二大隊員林、員西、林厝等11個分隊各式消防車18輛、救護車7輛，消防人員48人搶救。

    彰化縣消防局第二大隊長葉明波表示，火警發生後，收到有9名民眾受困6樓頂樓，消防人員透過報案電話指示屋主先往頂樓跑待援，消防隊也立即派出雲梯車到場升梯救援，但發現火場頂樓是加蓋鐵皮屋封頂，消防人員根本無法入內搶救，因此再派遣一組搜救人員自相臨住戶進入至頂樓救助受困民眾，不過救助過程中發現鄰戶僅5層樓，待救者在6樓處，搜救人員急中生智，利用運用現場桌椅等器物堆高，5點15分終於全員救出。

    葉明波說，受困民眾為祖孫三代9人，最高齡為70歲，最小為9歲，初步調查，現場1至3樓為服飾店賣場，4至5樓為倉庫兼住家，起火點在5樓放置電腦書桌處，是否電器起火？仍由火調人員調查釐清。

    「真的是阿彌陀佛，佛祖保佑啊！」附近住戶表示，當時火勢猛烈，大家都跑出來，才發現住在頂樓鐵皮屋的民眾，無法從雲梯車接應逃生，大家都為之捏一把冷汗，還好消防人員即時趕到，從隔壁爬上去救下受困的祖孫9人，而且全員平安，可謂不幸中的大幸。

    受困祖孫三代全員被救出火場。（民眾提供）

    受困祖孫三代全員被救出火場。（民眾提供）

    彰化縣員林市光明街發生民宅火警意外，住在民宅的祖孫三代9人一度受困6樓頂樓待援，消防隊趕緊出動雲梯救援（民眾提供）

    彰化縣員林市光明街發生民宅火警意外，住在民宅的祖孫三代9人一度受困6樓頂樓待援，消防隊趕緊出動雲梯救援（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    大溪裝潢公司起火 中年男意識不清送醫
    2022/09/16 20:15

    大溪裝潢公司起火 中年男意識不清送醫
    屏東資收廠火勢延燒逾12小時今晨才撲滅 縣府將開罰
    2022/09/16 10:37

    屏東資收廠火勢延燒逾12小時今晨才撲滅 縣府將開罰

    林俊傑代言 RO仙境傳說續作上市
    又是頂樓鐵皮加蓋！ 民宅凌晨火警 濃煙直竄天際幸無人傷
    2022/09/13 13:56

    又是頂樓鐵皮加蓋！ 民宅凌晨火警 濃煙直竄天際幸無人傷
    電烤盤烤肉釀大火奪3命 南消：「5不1沒有」慎用電器
    2022/09/12 17:35

    電烤盤烤肉釀大火奪3命 南消：「5不1沒有」慎用電器

    大竹苗絕版2字頭 科技菁英成家首選
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播