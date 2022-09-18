暗夜驚魂！ 員林民宅火警 祖孫9人爬頂樓逃生

消防員趕緊噴水搶救。（民眾提供）

2022/09/18 14:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市光明街今（18）日清晨4點多發生民宅火警意外，住在該民宅的祖孫三代9人一度受困，消防人員指引他們往6樓頂樓待援，並出動雲梯救援，不過頂樓都是鐵皮建築，消防員只好從鄰戶頂樓進入救人，又發現有一樓高位差，幸好一一克服順利救出受困9人。消防隊表示，起火點疑似在5樓，真正起火原因仍待調查。

彰化縣消防隊表示，今日清晨4點18分獲報，員林市光明街發生火警，消防員到場後發現是一服飾商場5樓起火，6樓頂樓疑似有9名人員受困，立即派出第二大隊員林、員西、林厝等11個分隊各式消防車18輛、救護車7輛，消防人員48人搶救。

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彰化縣消防局第二大隊長葉明波表示，火警發生後，收到有9名民眾受困6樓頂樓，消防人員透過報案電話指示屋主先往頂樓跑待援，消防隊也立即派出雲梯車到場升梯救援，但發現火場頂樓是加蓋鐵皮屋封頂，消防人員根本無法入內搶救，因此再派遣一組搜救人員自相臨住戶進入至頂樓救助受困民眾，不過救助過程中發現鄰戶僅5層樓，待救者在6樓處，搜救人員急中生智，利用運用現場桌椅等器物堆高，5點15分終於全員救出。

葉明波說，受困民眾為祖孫三代9人，最高齡為70歲，最小為9歲，初步調查，現場1至3樓為服飾店賣場，4至5樓為倉庫兼住家，起火點在5樓放置電腦書桌處，是否電器起火？仍由火調人員調查釐清。

「真的是阿彌陀佛，佛祖保佑啊！」附近住戶表示，當時火勢猛烈，大家都跑出來，才發現住在頂樓鐵皮屋的民眾，無法從雲梯車接應逃生，大家都為之捏一把冷汗，還好消防人員即時趕到，從隔壁爬上去救下受困的祖孫9人，而且全員平安，可謂不幸中的大幸。

受困祖孫三代全員被救出火場。（民眾提供）

彰化縣員林市光明街發生民宅火警意外，住在民宅的祖孫三代9人一度受困6樓頂樓待援，消防隊趕緊出動雲梯救援（民眾提供）

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