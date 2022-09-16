屏東資收廠火勢延燒逾12小時今晨才撲滅 縣府將開罰

新園鄉傳出火警的資收廠今天清晨狀況。（屏縣環保局提供）

2022/09/16 10:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣新園鄉新東村1間資源回收場昨天（15日）近中午傳出火警，濃濃黑煙竄上天際並隨風飄散，濃煙蔽日，因深層燃燒，延燒逾12小時，直至今天（16日）凌晨零時28分許火勢才撲滅，至今天上午10點半許，現場仍由消防局進行殘火處理中。

火警發生於昨天上午11時27分，屏東縣消防局獲報於新園鄉中慶巷24四號的回收場發生火警，佔地約在1千平方公尺左右，因內部都是易燃物，採佈水線灑水降溫方式控制火勢；期間火舌不斷從回收物中竄出，加上下午風勢強勁，都對後續處理造成困難，火勢直到今天凌晨才撲滅。據了解，資收廠現由一對兄弟負責，在其父親時代就在收回收物，因地處偏僻，較難以發現。

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縣府調查，該資收廠屬特定農業區農牧用地，未申請資源回收場登記，該處去年10月因農地非農用，依違反區域計畫法開罰9萬元，如今又非法堆置廢棄物。

環保局表示，有關新園鄉資源回收廠昨日發生火災造成空氣污染1案，環保局已於昨日下午4時派員前往現場進行採樣，後續將依違反空氣污染防制法第32條規定，在各級防制區內不得有從事燃燒致產生明顯之粒狀污染物行為，並依同法第67條規定裁處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

另，依據廢棄物清理法 第41條規定，該場未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物清理者，依同法第46條處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

殘火處理中。（屏縣消防局提供）

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