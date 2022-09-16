法官陳伯均登山墜谷亡 10/2公祭

台北地院法官陳伯均。（陳家人提供。）

2022/09/16 18:45

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院法官陳伯均11日與妻小登山，獨自探路失聯，遺體14日尋獲，家屬立刻展開治喪工作，目前先在龍巖民權會館設立靈堂，預定10月2日上午10點30分在台北市立第二殯儀館舉行家祭、公祭。

北院說，請各界給予家屬平靜、溫暖空間，處理後續事宜，一起祝願伯均法官臨終無礙，離苦得樂，逝者安息，生者平安。

請繼續往下閱讀...

47歲的陳伯均從司法官訓練所44期結業後，就在新北地檢署任職，擔任公訴檢察官期間，曾為女童性侵案蒞庭，蒞庭經過都收錄在法務部2011年出版的《檢察故事》中。

陳伯均在書中寫到，除了替女童感到不捨，也曾暗自咒罵性侵兄弟檔是「畜牲」，但慶幸的是，二審撤銷一審無罪宣判，也希望女童能有十足勇氣，面對人生困境。

後來，陳伯均長期擔任重大刑案專組檢察官，偵辦過的矚目案件包括鄭捷殺人案、新北五股區「新興堂」爆炸案、台電員工圖利石灰廠案等案件，2017年獲頒法務部模範公務人員。

多名曾與陳伯均共事過的檢察官肯定他檯面下待人客氣、檯面上辦案認真，檢察官舉例，陳伯均偵辦鄭捷殺人案時，曾6度提訊鄭捷，詢問被害人、證人達70次，同時實地勘驗車廂、車站監視錄影畫面，調閱鄭捷購買刀械的錄影畫面。

陳伯均表現優異，2018年調升桃園地檢署主任檢察官，2020年其職缺雖調任回新北檢，仍在桃檢支援服務；2021年他申請轉任法官，生前服務台北地院家事法庭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法