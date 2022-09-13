登山失聯法官陳伯均是暖男 曾不捨女童遭性侵咒罵加害人是「畜牲」

登山失聯的法官陳伯均曾任檢察官，並於2011年的《檢察故事》中揭露女童遭性侵案的秘辛。（翻攝2011年《檢察故事》）

2022/09/13 17:24

〔記者溫于德／台北報導〕台中市消防局持續搜救登山失蹤的台北地院法官陳伯均，各界也都紛紛集氣盼傳出好消息。陳伯均過去擔任新北地檢署公訴檢察官期間，見一名發展遲緩的6歲女童婷婷（化名）遭母親同居人兄弟性侵，他不僅替婷婷感到不捨，也曾暗自咒罵這對兄弟是「畜牲」，這些秘辛都收錄在法務部2011年出版《檢察故事》中。

陳伯均當時寫到，婷婷的母親美雲18歲便離家結婚生子，與丈夫分居後又發展4段戀情，期間與不同對象生下3名女娃，其中1名就是婷婷，母女相依為命時，美雲又在公園認識名為「阿德」的新男友，婷婷會喊「阿德」乾爹，另稱「阿德」的哥哥「阿雄」為大伯。

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後來，美雲帶婷婷到警局報案，婷婷曾明確指乾爹在家中脫掉她的褲子，用手指和棍子戳她尿尿的地方，大伯也曾在公園對她作同樣的事，「大伯跟乾爹都要我不能告訴別人」，乾爹甚至提到，如果說出去，就拿棍子打她和媽媽。

全案經新北檢起訴阿德、阿雄，由當時擔任公訴檢察官的陳伯均負責在新北地院開庭時蒞庭。陳在書中提到，記得當初第一次閱完卷，忍不住暗罵一句「畜生」，心中想著：「法官應會重判吧！」

但陳伯均沒想到的是，美雲在新北地院開庭時，態度180度大翻轉，改口稱是另一人性侵婷婷，就連原本指證歷歷的婷婷，都否認阿德、阿雄曾用手摸過她尿尿的地方，且阿德、阿雄還曾當庭對身為公訴檢察官的他露出得意微笑，彷彿是在挑釁說：「看你能奈我何。」

由於陳伯均的女兒當年恰好5歲，讓他想到女兒那張甜美、純潔的笑臉，因此，他認為唯一能幫助婷婷只剩下檢察官，誓言替受傷的孩子討回公道。陳為了說服新北地院，特別詳細分析婷婷及其母親於檢、警、法院時的筆錄內容，然而，新北院仍諭知阿德、阿雄均無罪。

陳伯均說，收到新北地院判決時心想，在婷婷的世界裡，「家」並不是婷婷享受愛與親情的地方，在未來漫長人生路途上，婷婷應該相信誰呢？美雲知情卻協助隱匿事實，為的只是維繫與阿德的感情，一個長期依附男人而活的母親，一個寧可犧牲女兒的母親，婷婷能怎麼辦？

所幸，全案在檢察官上訴後，高等法院認定阿德、阿雄均有罪，各判3年6月徒刑，而陳伯均手裡拿著高院判決時，心理想得是婷婷現在不知身在何處？

陳伯均在書中最後寫到，婷婷或許不會因為高院的改判而改變生活，婷婷可能也不能了解判決的意義，但他衷心期待婷婷今後能夠幸福，並能夠擁有純真、快樂的童年，也希望婷婷能記得當時有一個檢察官在法庭上的堅持，以激勵婷婷在往後的人生旅途中，也能夠有十足的勇氣面對所有艱難的困境。

法官陳伯均登山失聯。（記者王定傳翻攝）

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