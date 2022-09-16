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    移民署台北市專勤隊拂曉出擊 稽查工地查獲34名非法外勞

    移民署臺北市專勤隊員將失聯移工帶回查處。 （記者劉慶侯翻攝）

    移民署臺北市專勤隊員將失聯移工帶回查處。 （記者劉慶侯翻攝）

    2022/09/16 17:28

    〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署北區事務大隊台北市專勤隊，近日全面出擊查察非法及逃逸外籍勞工，在北市北投、信義及萬華區各與建大樓工地內，查獲34名非法外勞，依法將遣送出境，並重罰違法雇主。

    移民署台北市專勤隊聯合海巡署及北市勞動力重建運用處等單位，在梅花颱風剛離台各大樓興建工地重新開工時，於（14）日清晨起拂曉出擊，兵分多路到北市轄區非法外來人口聚集處所查處不法。

    專案人員兵分多路到已鎖定地點的北市北投區、信義區及萬華區執行查緝，查緝過程中，多名非法移工眼見查察人員進入工地，紛紛攀牆逃跑，還是難逃專勤隊員圍捕攔車查獲。

    北市專勤隊表示，部份建築包商為降低成本，混用失聯移工進入工地工作，工地人員在發現專勤隊員進入查緝時，甚至指派合法移工出面受檢，失聯移工雖企圖躲避查緝，最後仍遭查緝團隊一網打盡。

    移民署重申，查處非法外來人口為移民署重點工作之一，呼籲不法營造商及包商勿心存僥倖僱用非法移工，更勿企圖以合法掩護非法躲避查緝。同時提醒國人依就業服務法規定，容留及聘僱外來人口非法工作，最高可裁罰新臺幣75萬元。

    失聯移工翻牆逃跑。（記者劉慶侯翻攝）

    失聯移工翻牆逃跑。（記者劉慶侯翻攝）

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