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    首頁　>　社會

    又是桃園八德！外籍男騎車闖紅燈連撞2機車 4傷1命危

    桃圖市八德區介壽路二段與興豐路口今晚發生車禍，4人受傷送醫。（擷取自「我是八德人」LINE群）

    桃圖市八德區介壽路二段與興豐路口今晚發生車禍，4人受傷送醫。（擷取自「我是八德人」LINE群）

    2022/09/15 23:31

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕21歲謝姓外籍男子今晚騎車載友人在桃園市八德區疑闖紅燈，撞上綠燈起步2輛機車，一對雙載母子倒地，賴姓女騎士人車彈飛，當場失去呼吸心跳，賴女送醫後已恢復自主呼吸，仍在救治中。

    桃園市消防局119勤指中心晚間7點53分獲報，八德區介壽路二段與興豐路口發生嚴重車禍，3車5人倒地，第一救災救護大隊立刻派出大湳、圳頂共5輛消防車10名救護人員趕往救援。

    救護人員到場發現，現場是3輛機車發生車禍，賴姓女騎士當場已無生命徵象，立刻實施CPR+AED、頸圈長背板固定、清洗傷口及包紮止血等救護處置，送往聖保祿醫院急救，恢復呼吸心跳後轉往林口長庚醫院治療。3名清醒傷者包括闖紅燈謝男與後座男乘客則分別送往國軍804醫院及聖保祿治療。肇事責任仍待警方調查釐清。

    有熱心網友在事發後11分鐘拍下現場照片，並將事件po在地方社團「記憶八德」臉書粉絲專頁，通知鄉親「興豐路與介壽路交叉路口發生嚴重車禍」。也有群友在「我是八德人」LINE群組po出現場照片，提醒「興豐路和介壽路口發生嚴重車禍請經過要注意那邊在塞車」。八德區東勇北路週一晚間才發生土豪金BMW M3跑車試駕意外，造成2死1重傷事件，民眾除了互相提醒經過路口要慢慢騎、小心開車，也祈求傷者平安。

    桃圖市八德區介壽路二段與興豐路口今晚發生車禍，4人受傷送醫。（擷取自臉書社團「記憶八德」）

    桃圖市八德區介壽路二段與興豐路口今晚發生車禍，4人受傷送醫。（擷取自臉書社團「記憶八德」）

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