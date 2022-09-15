21年來涉8起含性侵女藝人外傭等案 闖空門大盜涂明朗起訴

竊嫌涂明朗性侵8名被害人，台北地檢署今依加重強制性交等罪將他起訴，其所涉竊案仍偵辦中。（資料照）

2022/09/15 12:26

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市大安區今年5月發生一起520萬元的重大住宅竊案，警方抓到60歲竊嫌涂明朗，深入追查才發現他在過去21年來至少犯下8件侵入住宅性侵案，甚至還曾侵入女藝人住處性侵外傭得逞，卻長年逍遙法外不曾被逮；台北地檢署今依加重強制性交等罪將在押的涂男起訴；其所涉竊案仍偵辦中。

檢警調查，涂男作案的高峰期約在1998年至2014年，地點主要在台北市中山、大安與萬華等區，從窄巷爬窗或水管侵入公寓低樓層，持刀搜刮財物，若屋內有女性獨自在家，即由偷轉性侵，且從不戴保險套。

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當年警方未能查出涂男身分，直到4年前刑事局鑑識中心更新升級指紋資料庫，溯源比對2014年大安區、2016年士林區住宅竊盜案採得的指紋和DNA，發現竟與當年侵宅性侵案者相符，陸續查出1998至2011年台北、高雄多起案件DNA也吻合，確認至少有8件是同一人所為。

涂男作案手法俐落，擅於製造斷點，犯後會抹去現場跡證，他平常則居無定所，外出以走路、騎腳踏車或搭公車等大眾交通工具移動，且常以偷來的衣服變裝，警方於今年5月凌晨掌握他的行蹤，在台北市的國防部後指部廢棄軍營將他逮捕到案。

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