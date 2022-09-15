驚險！男子闖入鐵軌 警花半個鐘頭圍捕

男子闖入鐵軌，警方花半個鐘頭圍捕制伏送醫。（圖由讀者提供）

2022/09/15 12:13

首次上稿10:55

更新時間12:13（新增鐵路警察局說法）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大林火車站今天上午9點多發生男子闖入鐵軌，不聽勸導在鐵道上奔跑的驚險事件，警方呼叫增援，以優勢警力花了半個鐘頭才制伏男子，由於男子精神狀況不佳，將強制送醫。

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據了解，事件大約發生在上午9點半，這位24歲男子到大林火車站要買車票到雲林縣虎尾，但火車未經虎尾，男子改買到斗六車票，但北上列車進站，該男子並未上車，反而走下月台進入鐵軌往南走，站方人員見狀制止，該男子表示要撿拾東西、繼續向前走。

由於這位年輕男子舉止詭異，站方呼叫警方支援，該男子見狀沿著鐵軌往南奔走，員警在後追趕，在榮林陸橋下一度控制，但該男子又脫逃狂奔，最後追了數百公尺才將男子制伏，控制在長背板送往大林慈濟醫院強制治療，後續狀況由警方處理中。

鐵路警察局指出，該局嘉義所值班警員於上午9點接獲大林站副站長通報，指台鐵大林車站有一名男子欲搭車北上至斗六站，於大林站第二月台行為舉止異常疑似侵入軌道情事，請求警方協助。

警員及支援警力抵達現場後，發現上述男子侵入大林站月台南邊軌道區，為保全該男子生命身體安全予以控制，又請119救護人員到場協助，並與嘉義縣大林分駐所支援警力共同用擔架將男子帶離軌道區強制送醫，該男子於10點35分離開軌道區，10點39分強制送醫至大林慈濟醫院，10點48分抵達醫院。

嘉義大林火車站發生男子闖入鐵軌驚魂事件，警方增援處置。（圖由讀者提供）

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