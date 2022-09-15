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    團客變自由行 飯店業者做假資料A國旅補助63萬餘元

    高雄飯店業者做假資料，A走國旅補助和夜市券共63萬餘元。（資料照）

    高雄飯店業者做假資料，A走國旅補助和夜市券共63萬餘元。（資料照）

    2022/09/15 10:04

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，觀光產業受到嚴重衝擊，政府為了振興旅遊業推出國旅補助和夜市券，但補助對象為平日的自由行旅客，高雄某商旅歐姓女執行董事和潘姓副總竟指使員工，把入住飯店的團體客資料細拆成自由客，再向政府申請核發相關補助，共A走政府63萬餘元，雄檢偵結後依詐欺罪起訴。

    檢方指出，交通部觀光局在2019年9月1日至2020年1月31日推出「擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動」，經濟部也同時加碼推出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫促進夜市消費方案」，補助自由行的國人在週日至週五平日時段入住參與活動的旅宿業，即可折抵1千元的住宿費並領取每房200元的夜市抵用券。

    高雄某商旅歐姓女執行董事和潘姓副總竟指使員工，去向親友蒐集個資，只要拿到一筆個資向系統平台成功申請到補助，就可獲取200元現金及200元夜市券，飯店員工四處募集到136筆個資後，順利向政府申請到13萬6千的國旅補助及2萬7200元的夜市券。

    歐、潘另指使員工，把平日入住的團體客個資，細拆成自由行旅客，4個多月來，共把396位入住的團客拆成自由行旅客，向政府申請到39萬6千的國旅補助及7萬9200元的夜市券。

    檢警獲報前往搜索，並扣得大批請款、補助名單及對帳單，歐、潘落網後坦承犯行，被檢方依加重詐欺罪起訴；至於飯店的31名員工則分別獲緩起訴和不起訴處分，緩起訴處分者還得向公庫支付5千至5萬元不筆罰金。

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