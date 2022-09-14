9/14 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

第111000220期雙贏彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2022/09/14 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月14日）開獎的第111000220期今彩539、第111000220期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000220期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、07、10、13、14、17、19、21、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共147注中獎，每注可得500元；肆獎共1398注中獎，每注可得100元。

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第111000220期今彩539中獎號碼為「08、16、22、27、29」，頭獎摃龜；貳獎共220注中獎，每注可得2萬元；參獎共7479注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5643注中獎，每注可得50元。

第111000220期39樂合彩中獎號碼為「08、16、22、27、29」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合共307注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9349注中獎，每注可得1125元。

第111000220期3星彩中獎號碼為「468」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000220期4星彩中獎號碼為「2816」，正彩共19注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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