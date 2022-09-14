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    立委收賄案高院今分案 重判林益世13年6月的法官扛重責

    立委集體收賄案上訴後，高等法院今分案組合議庭，由曾重判林益世收賄罪13年6月的法官蕭世昌擔任受命法官。（記者楊國文攝）

    立委集體收賄案上訴後，高等法院今分案組合議庭，由曾重判林益世收賄罪13年6月的法官蕭世昌擔任受命法官。（記者楊國文攝）

    2022/09/14 19:55

    〔記者楊國文／台北報導〕立法院兩年前爆發立委集體收賄案，台北地院認定，無黨籍的蘇震清等4名立委，涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄賂，為公司法修法爭議，以開公聽會、質詢等方式向經濟部官員施壓，助李恆隆奪回SOGO百貨經營權，依不違背職務收受賄賂罪判蘇10年、國民黨立委陳超明7年8月、廖國棟8年6月、前時代力量立委徐永明依期約賄賂罪判刑7年4月；蘇等4人不服，均提起上訴，高等法院今傍晚分案組成合議庭，由曾審理前行政院秘書長林益世收賄案的高院蕭世昌中籤擔任受命（承審）法官、審判長為劉方慈庭長、陪席法官許曉微。

    特別的是，蕭世昌曾是6年前高院審理林益世被控收賄6千3百萬元的合議庭受命法官，當時合議庭審判長是許宗和、陪席法官趙功恆。

    雖然台北地院審理認為林益世收錢「喬」民間合約，不是公務員職務上行為，不構成貪污，依公務員恐嚇得利等罪輕判林7年4月，但蕭世昌等合議庭3位法官改採「實質影響力」見解，認定林以執政黨大黨鞭身份恫嚇、施壓，已觸犯貪污罪的違背職務收賄罪，改為重判林13年6月，刑期幾乎比一審多一倍。

    一審被重判的4位立委均上訴喊冤，蘇震清表示對他有利的證據均未調查，為清白而上訴；廖國棟稱辦公室主任丁復華假借其名義，私下謀取不法利益，並無他收賄的具體證據，因此上訴到底；陳上訴認為判決他有罪明顯是政治迫害；徐永明對一審判決表示「遺憾」，深信自已清白，因此上訴高院。

    此案關鍵人物是，偵查期間自白犯罪且轉污點證人的李恆隆，獲輕判1年2月，易科罰金、緩刑五年，支付公庫1千萬元；白手套「是知管顧公司」總經理郭克銘判刑2年、另有8月可易科罰金，緩刑5年，支付公庫600萬元。

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