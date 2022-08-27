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    浮報零件採購價格 中油技術員收賄20年累計4千多萬收押禁見

    中油公司石門供油服務中心汽車修護技術員張惠豐（右）自2002年起按月收取業者賄絡，累計收賄金額高達4千多萬元，檢警本月4日蒐證時，當場逮獲張收取業者賄絡，扣得4萬多元賄款。（記者林嘉東翻攝）

    中油公司石門供油服務中心汽車修護技術員張惠豐（右）自2002年起按月收取業者賄絡，累計收賄金額高達4千多萬元，檢警本月4日蒐證時，當場逮獲張收取業者賄絡，扣得4萬多元賄款。（記者林嘉東翻攝）

    2022/08/27 11:13

    〔記者林嘉東／基隆報導〕中油公司石門供油服務中心汽車修護技術員張惠豐利用油罐車保養、氣槽車鈑金噴漆維修等零件採購業務機會，浮報零件採購價格、按月收取回扣長達20年，累計收賄金額逾台幣4千萬元。基隆地檢署羈押他獲准後，昨發動第二波搜索再逮4名行賄業者。

    法務部調查局基隆市調查站、法務部廉政署接落情資，基隆市七堵區實踐路中油公司石門供油服務中心汽車修護58歲技術員張惠豐利用負責油罐車保養、氣槽車鈑金噴漆維修機會，浮報零件採購價格，固定向業者收取2%回扣，並接受業者招待喝花酒。

    案經基隆地檢署主任檢察專陳映蓁、檢察官陳淑玲指揮基隆市調查站8月4日搜索張男辦公室及住處、業者公司及住處共8處，傳喚張與業者等5人。

    檢方認定，張男涉犯貪污治罪條例利用職務上機會以詐術使人交付財物等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准；另諭知唐姓與陳姓業者各30萬元、20萬元交保，檢方在法院裁准將張惠豐羈押禁見後，另向法院查扣張男帳戶內650多萬元賄款。

    檢警為鞏固張收賄事證，昨天上午發動第二波搜索，搜索廖姓、蕭等業者公司及住處共6處，傳喚廖等4人；複訊後，諭知廖等4人40萬、50萬元不等交保。

    檢警調查，張月薪8到9萬元不等，自2002年起按月收受業者賄賂，累計20年收賄金額高達4千多萬元，清查收賄後金錢流向中。

    中油公司石門供油服務中心汽車修護技術員張惠豐收取業者行賄，被檢警人贓俱獲，當場扣得4萬多元賄款。（記者林嘉東翻攝）

    中油公司石門供油服務中心汽車修護技術員張惠豐收取業者行賄，被檢警人贓俱獲，當場扣得4萬多元賄款。（記者林嘉東翻攝）

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