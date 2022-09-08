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    賣官收賄還拿工程回扣 屏東枋寮鄉前、現任鄉長涉貪雙雙起訴

    枋寮鄉現任鄉長陳亞麟因涉貪被起訴。（資料照）

    枋寮鄉現任鄉長陳亞麟因涉貪被起訴。（資料照）

    2022/09/08 11:00

    〔記者李立法／屏東報導〕枋寮鄉現任鄉長陳亞麟及前任鄉長盧文信，分別因涉及收受工程回扣、公器私用及賣官收賄等犯行遭檢方調查並聲押獲准，屏東地檢署今天偵結全案，依貪污治罪條例起訴陳亞麟、盧文信、擔任白手套的黃姓男子及行賄包商共31人。

    屏檢調查，盧文信在2014至2018年擔任枋寮鄉長期間，涉嫌向承攬鄉內特定工程的包商索取7%至15%不等的回扣，並將清潔隊正式隊員職缺，當成販官牟利工具，向鄉公所王、張2名臨時人員分別收取30、100萬元賄款，作為錄取清潔隊員代價。

    屏檢並查出，陳亞麟於2018年擔任鄉長後，涉嫌透過私人特助黃男與特定廠商圍標工程，並收取4%至8%不等回扣，連小額工程也不放過，依採購金額多寡索取5000元至1萬元不等賄賂，陳亞麟還多次利用公務車到高雄看診、購物、飲宴及處理私務，不法核銷油料及通行費用，黃男還利用清潔隊職缺向鄉公所洪姓臨時人員詐取50萬元。

    屏東地檢署今天偵結全案，依貪污治罪條例、收賄等罪行起訴陳亞麟、盧文信、黃男、陳姓包商31人及涉案土木公司11間，另有5名被告獲緩起訴，1人獲不起訴。

    枋寮鄉前任鄉長盧文信涉貪被起訴。（資料照）

    枋寮鄉前任鄉長盧文信涉貪被起訴。（資料照）

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