噁男傳訊「我想X妳」被圍毆打死 被害婦變加害人遭重判

男傳噁心簡訊「我想X妳」給婦人被圍毆打死，高等法院今依傷害致死罪判婦人7年4月，另5人從4年至10年不等徒刑。（記者楊國文攝）

2022/09/14 18:41

〔記者楊國文／台北報導〕新北市婦人林雅婷，不滿分租套房的吳姓男室友見她剛離婚便傳LINE騷擾稱「我想X妳...用力的往妳子宮裡內射」，竟撂多位親友痛毆吳男致傷重不治，台北地院依傷害致死罪，判林女7年4月、胞弟林宜辰10年，其餘4名共犯判決4年至9年6月不等徒刑；全案上訴後，高等法院今駁回上訴，6人均維持一審刑度。可上訴。

判決指出，林雅婷夫妻與吳男原同住在新北市新店的分租套房，夫妻離婚後，前夫搬走，屋內僅剩林女與吳男分租。去年4月5日晚上11點多，吳男傳LINE騷擾稱：「我想X妳，林雅婷只要能X到妳，我此生無憾，我會X到妳喊不要的，然後用力的往妳子宮裡內射」。

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林女向胞弟林宜辰及吳姓前男友抱怨此事，吳姓前男友要友人劉耀升和另名友人范富凱幫忙教訓吳男。

4月6日凌晨1時許，林宜辰等人前往林雅婷住處，打開吳男未上鎖的房門並叫醒他，眾人分持鐵、鋁、木棒等凶器，朝吳男頭部及四肢一陣痛打，甚至將吳男的頭骨打凹，直到林女喊說「不要打了」，眾人才停手。

但劉耀升隨口說了一句「一個女生講的話就怕成這樣」，還說「要把吳男拿去種樹下」，眾人又開始繼續痛毆吳男，直到吳男倒臥血泊才停手，不過，吳男送醫搶救仍不治。林宜辰、劉耀升等6名被告均否認殺人犯意。

台北院院審理認為，林宜辰6人與吳男死亡結果具因果關係，除劉耀升涉犯傷害罪外，林5人均觸犯傷害致死罪。

北院斥責林雅婷、林宜辰6人僅因吳男騷擾，懷疑他將對林女不利，竟趁他熟睡時持凶器毆成重傷且不治，且林女向警方謊稱案情，還推由林宜辰頂罪，刻意誤導偵辦方向，判林雅婷7年4月、林宜辰10年，另4名被告劉耀升、楊廸翔、李承恩、范富凱，分別判刑4年、7年2月、7年10月、9年6月。

上訴後，除劉耀升坦承傷害罪外，其餘被告林雅婷、林宜辰、楊廸翔、李承恩、范富凱5人仍否認犯行，高等法院認定一審量刑妥適，今判決駁回上訴。可上訴。

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