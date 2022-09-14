疑不滿周玉蔻批慈濟 男放不明包裹稱「驚喜」 2萬交保

田男把不明包裹放在垃圾桶上。（資料照）

2022/09/14 17:34

〔記者王定傳／台北報導〕田姓男子疑似不滿媒體人周玉蔻批評慈濟，12日闖進周玉蔻創辦的放言科技傳媒公司滋擾，甚至涉嫌咬傷放言員工，今日又報警稱寶島聯播網門口有不明包裹，並於臉書留言以不雅言語稱呼周玉蔻，並稱「放了一個驚喜」，警方一度懷疑是炸彈，到場後排除，周玉寇及寶島聯播網已提告，警方將他依恐嚇及妨害名譽罪嫌送辦，台北地檢署下午複訊後諭令田男2萬元交保。

警方調查，本月12日，周玉蔻透過臉書批評慈濟後不久，田男就闖進「放言」科技傳媒辦公室滋擾，甚至涉嫌咬傷放言員工。

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警方調查，今天早上8時許，田男又跑進「寶島聯播網公司」，在垃圾桶上放置不明包裹，隨後報案稱該大樓有不明包裹須警方協助，並在臉書留言以不雅言語稱呼周玉寇，還稱：「寶島聯播網門口放了一個驚喜」。

警方不敢大意一度懷疑是爆裂物，經採證後排除是爆裂物，進一步檢視包裹內容物，發現是一盒包裝完整、尚未過期的慈濟中秋禮盒。

警方調閱監視器畫面追查，2小時後就發現田男蹤跡，隨即將他查緝到案；據了解，田男聲稱他這盒月餅吃不完，才放在該處想請廣播電台人員吃，由於寶島聯播網與周玉蔻已提告，警方因此將他依恐嚇、妨害名譽罪嫌送辦。

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