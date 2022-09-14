為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑不滿周玉蔻批慈濟 男放不明包裹稱「驚喜」 2萬交保

    田男把不明包裹放在垃圾桶上。（資料照）

    田男把不明包裹放在垃圾桶上。（資料照）

    2022/09/14 17:34

    〔記者王定傳／台北報導〕田姓男子疑似不滿媒體人周玉蔻批評慈濟，12日闖進周玉蔻創辦的放言科技傳媒公司滋擾，甚至涉嫌咬傷放言員工，今日又報警稱寶島聯播網門口有不明包裹，並於臉書留言以不雅言語稱呼周玉蔻，並稱「放了一個驚喜」，警方一度懷疑是炸彈，到場後排除，周玉寇及寶島聯播網已提告，警方將他依恐嚇及妨害名譽罪嫌送辦，台北地檢署下午複訊後諭令田男2萬元交保。

    警方調查，本月12日，周玉蔻透過臉書批評慈濟後不久，田男就闖進「放言」科技傳媒辦公室滋擾，甚至涉嫌咬傷放言員工。

    警方調查，今天早上8時許，田男又跑進「寶島聯播網公司」，在垃圾桶上放置不明包裹，隨後報案稱該大樓有不明包裹須警方協助，並在臉書留言以不雅言語稱呼周玉寇，還稱：「寶島聯播網門口放了一個驚喜」。

    警方不敢大意一度懷疑是爆裂物，經採證後排除是爆裂物，進一步檢視包裹內容物，發現是一盒包裝完整、尚未過期的慈濟中秋禮盒。

    警方調閱監視器畫面追查，2小時後就發現田男蹤跡，隨即將他查緝到案；據了解，田男聲稱他這盒月餅吃不完，才放在該處想請廣播電台人員吃，由於寶島聯播網與周玉蔻已提告，警方因此將他依恐嚇、妨害名譽罪嫌送辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    周玉蔻正告蔣孝嚴管好兒子否則掀「晶華」往事 苦苓笑：李女士會緊張
    2022/09/14 15:40

    周玉蔻正告蔣孝嚴管好兒子否則掀「晶華」往事 苦苓笑：李女士會緊張
    周玉蔻電台被放「炸彈」！爆氣質問蘇貞昌 怕死不暝目
    2022/09/14 12:14

    周玉蔻電台被放「炸彈」！爆氣質問蘇貞昌 怕死不暝目

    物料漲！房租漲！捷運正對面 北漂置產新歡
    嗆完慈濟又有事！ 節目電台門口遭放「炸彈」 周玉蔻說話了
    2022/09/14 11:06

    嗆完慈濟又有事！ 節目電台門口遭放「炸彈」 周玉蔻說話了
    疑不滿周玉蔻批評慈濟 寶島聯播網遭放置腐敗食品包裹
    2022/09/14 11:04

    疑不滿周玉蔻批評慈濟 寶島聯播網遭放置腐敗食品包裹

    忽冷忽熱皮癢難耐 學齡兒怎麼辦？
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播