大逆襲！男偷拍女砲友裸照炫耀 前妻秒轉給女方「未婚夫」看

洪姓男子與張姓前妻離婚後，於2020年9月透過交友軟體認識女子小芳，小芳已有未婚夫，但兩人還是共赴汽車旅館發生性關係（俗稱砲友），洪男並趁機偷拍小芳裸照，傳給前妻張女炫耀，不料張女竟轉給小芳未婚夫看。（示意圖）

2022/09/14 15:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕洪姓男子與張姓前妻離婚後，於2020年9月，透過交友軟體認識女子小芳，小芳已有未婚夫，但兩人還是共赴汽車旅館發生性關係（俗稱砲友），洪男並趁機偷拍小芳裸照，傳給前妻張女炫耀；張女也不是省油的燈，她展開「大逆襲」，把裸照轉傳給小芳的未婚夫看，婚姻前景為此蒙上陰影的小芳，氣得對洪男提起告訴，洪男辯稱是網路盜取的照片，台中地院法官不採信，依妨害祕密罪判刑3月，可易科罰金與上訴。

判決書指出，洪男於前年9月25日，與交往軟體認識的女子小芳，一起到汽車旅館，雙方發生性行為後，洪男趁小芳不注意時，用手機偷拍小芳躺臥床上裸露背部的照片2張，以及其背包、泳衣等物品等照片共6張，並於2週之後傳給前妻張宇炫耀。

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張女質問洪男，「隨便拿個女生背影唬爛我」，洪男答稱：「這個是我的相簿」、「我不是在網路上隨便抓的」，洪男卻沒想到，張女竟找到小芳的未婚夫，還將裸照傳給小芳的未婚夫，小芳收到未婚夫質問後擔心未來婚姻亮起紅燈，氣得控告洪男。

檢警偵查與台中地院審理時，洪男辯詞矛盾不一，他宣稱是網路盜取的照片，又改口宣稱他不清楚照片出處來源，或乾脆說「我忘了」，台中地院不採信辯詞，依竊錄他人身體隱私部位罪（妨害秘密罪）判刑3月，可易科罰金與上訴。

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