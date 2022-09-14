為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大逆襲！男偷拍女砲友裸照炫耀 前妻秒轉給女方「未婚夫」看

    洪姓男子與張姓前妻離婚後，於2020年9月透過交友軟體認識女子小芳，小芳已有未婚夫，但兩人還是共赴汽車旅館發生性關係（俗稱砲友），洪男並趁機偷拍小芳裸照，傳給前妻張女炫耀，不料張女竟轉給小芳未婚夫看。（示意圖）

    洪姓男子與張姓前妻離婚後，於2020年9月透過交友軟體認識女子小芳，小芳已有未婚夫，但兩人還是共赴汽車旅館發生性關係（俗稱砲友），洪男並趁機偷拍小芳裸照，傳給前妻張女炫耀，不料張女竟轉給小芳未婚夫看。（示意圖）

    2022/09/14 15:32

    〔記者張瑞楨／台中報導〕洪姓男子與張姓前妻離婚後，於2020年9月，透過交友軟體認識女子小芳，小芳已有未婚夫，但兩人還是共赴汽車旅館發生性關係（俗稱砲友），洪男並趁機偷拍小芳裸照，傳給前妻張女炫耀；張女也不是省油的燈，她展開「大逆襲」，把裸照轉傳給小芳的未婚夫看，婚姻前景為此蒙上陰影的小芳，氣得對洪男提起告訴，洪男辯稱是網路盜取的照片，台中地院法官不採信，依妨害祕密罪判刑3月，可易科罰金與上訴。

    判決書指出，洪男於前年9月25日，與交往軟體認識的女子小芳，一起到汽車旅館，雙方發生性行為後，洪男趁小芳不注意時，用手機偷拍小芳躺臥床上裸露背部的照片2張，以及其背包、泳衣等物品等照片共6張，並於2週之後傳給前妻張宇炫耀。

    張女質問洪男，「隨便拿個女生背影唬爛我」，洪男答稱：「這個是我的相簿」、「我不是在網路上隨便抓的」，洪男卻沒想到，張女竟找到小芳的未婚夫，還將裸照傳給小芳的未婚夫，小芳收到未婚夫質問後擔心未來婚姻亮起紅燈，氣得控告洪男。

    檢警偵查與台中地院審理時，洪男辯詞矛盾不一，他宣稱是網路盜取的照片，又改口宣稱他不清楚照片出處來源，或乾脆說「我忘了」，台中地院不採信辯詞，依竊錄他人身體隱私部位罪（妨害秘密罪）判刑3月，可易科罰金與上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    趁中秋烤肉 男警溜進女警浴室偷拍
    2022/09/10 05:30

    趁中秋烤肉 男警溜進女警浴室偷拍
    男警潛入女警浴室藏密錄器偷拍 被抓包辯稱「喝醉了」
    2022/09/09 14:59

    男警潛入女警浴室藏密錄器偷拍 被抓包辯稱「喝醉了」

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    護理師嚇到離職！軍醫院更衣室驚見密錄器 涉案醫師函送偵辦
    2022/09/09 08:15

    護理師嚇到離職！軍醫院更衣室驚見密錄器 涉案醫師函送偵辦
    國道泰安服務區出現偷拍狼 偷拍女子如廁當場被逮
    2022/09/05 11:32

    國道泰安服務區出現偷拍狼 偷拍女子如廁當場被逮

    忽冷忽熱皮癢難耐 學齡兒怎麼辦？
    滑影片滑到自己老婆驚「臥室被裝針孔」 揪變態同事偷拍半年
    2022/09/01 17:11

    滑影片滑到自己老婆驚「臥室被裝針孔」 揪變態同事偷拍半年
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播