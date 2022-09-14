肉搜潛租隔壁綁女直播主、餵毒虐囚8小時 阿宅粉絲重判8年

廖男追求女直播主失利，偷偷搬到女方家隔壁，再餵毒凌虐囚禁長達8小時，高雄地院將廖男重判8年徒刑。（資料照）

2022/09/14 15:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕35歲廖姓男子追求許姓女直播主失利，改追求另名女直播主又失敗，他竟把氣出在許女身上，趁對方退還禮物時掌握地址，偷偷搬到其隔壁，再餵毒凌虐囚禁長達8小時，被害人趁機逃離報警，廖男則在隔天自殘後投案，高雄地院依以非法方法使人施用第四級毒品罪重判8年徒刑。

判決指出，2019年間，廖姓男子愛慕許姓女直播主，兩人曾相約見面，但還沒開始交往，許女就將他封鎖，並退還廖所送的禮物。

請繼續往下閱讀...

廖男從許女寄退的禮物中，發現對方租屋處，竟於2019年5月找到許女的吳姓房東，租下同樓層另一個房間，悄悄搬到女方隔壁。

廖男搬入後，藉口房間會漏水，換到另一空房間居住；今年1月，廖男因缺錢拖欠房租數月，遭房東要求他清空返還房間，廖男因與家人相處不睦無法搬回老家，又被追求中的另名女直播主冷淡對待，竟把罪怪到許女身上，認為自己發生種種的不幸都是她所害。

1月11日傍晚6點，廖男埋伏趁許女返回租屋處時，用手銬控制她的行動，並推入房裡，拘禁長達8小時期間，兩度逼迫被害人服用四級毒品，導致神智不清。

被害人趁廖男熟睡之際奪門而出，向附近的便利商店求援，員警陪她返回租屋處，但廖男已不見蹤影，警方在現場搜到手銬、麻繩、衛生紙等物品。後來，廖男自知難逃法網，向左營分局文自路派出所投案。

高雄地院審理時，許男坦承犯行，但否認有殺人意圖，但法官認為，廖男在遺書中提到「要當徹頭徹尾的壞人」、「殘忍到可以讓全國人民看到」，顯然不只要「自裁」，而是要用引發全民關注的殘忍方式加害他人，因此認定他涉犯預備殺人罪。

不過，廖男雖然有殺人意圖，但他同時涉犯拘禁、餵毒等罪責，因此依刑法第55條想像競合犯規定，從重論斷，依以非法方法使人施用第四級毒品罪重判8年徒刑，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法