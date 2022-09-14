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    媽媽被綁在家裡廁所1小時 兒子在家滑手機竟毫無知覺

    媽媽被綁在廁所1小時，兒子在家滑手機竟然毫不知情。示意圖。（路透）

    媽媽被綁在廁所1小時，兒子在家滑手機竟然毫不知情。示意圖。（路透）

    2022/09/14 11:23

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕葉姓男子不想離婚，卻用離婚協議書騙老婆陳女回家，陳女被葉男用棉繩及垃圾袋綁在兒子房間廁所，結果兒子在家只顧著滑手機，完全不曉得媽媽被綁在廁所，陳女1小時後才自行脫困報警，高雄地院依傷害及妨害自由罪判葉男徒刑8月，得易科罰金。

    判決指出，葉男和陳女結婚多年後感情生變，陳女提出離婚後離家出走，葉男為了讓陳女打消離婚念頭，多次勸說仍無效；去年4月22日中午12點，葉男騙陳女自己簽好離婚協議書，叫陳女回家拿，結果陳女返家時就被葉男堵到人，先被葉男痛扁一頓後，強拉她回住家客廳談判。

    結果兩人在客廳談判不成，葉男又不肯讓陳女離去，雙方從中午一路僵持到晚上8點；由於葉男母親住院，葉男趕著去醫院探視，但陳女又不肯陪他前去醫院，葉又擔心陳女跑掉後自己會很難找人，於是用棉繩及垃圾袋把陳女綁在兒子房間裡的廁所。

    陳女被綁1小時後自行脫困，跑到附近里長家求援，里長就帶著陳女去派出所報案，此時在家滑手機的兒子接到葉男電話，才知道母親被關在自己房間廁所，但他去廁所查看時，母親已自行逃離，葉男還交代兒子幫忙收拾廁所裡的垃圾袋和棉繩。

    高雄地院審理時，葉男否認犯行，辯稱是陳女自導自演，否則動靜這麼大，兒子在家怎麼會不曉得此事；雖然兒子也證稱，他的確在家滑手機，但真的不曉得母親被打、被綁的事，不過他事後去廁所整理時，有看到用垃圾袋被綁在一起，變成長長的一條繩子。

    里長也說，她看到陳女求助時一直發抖，手上也有被綑綁的痕跡；法官根據醫院驗傷報告和相關事證，不採信陳男說詞，並認定他犯後態度不佳，依傷害罪判他徒刑4月、剝奪他人行動自由罪判徒刑6月，應執行有期徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

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