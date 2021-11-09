不滿同事呑沒老闆現金 2男當街押人被法辦

鄭女在手機行前意圖溜走。（記者劉慶侯翻攝）

2021/11/09 18:56

〔記者劉慶侯／台北報導〕22歲鄭姓女子在人力派遣公司任職，卻涉嫌私吞何姓老闆2萬4000元現款，被發現後辯稱拿去訂購 iPhone 13 新手機，今（9）日洪姓與何姓同事押到手機行取貨，鄭女趁隙逃逸，竟遭洪、何2人當街毆打押走。警方獲報逮人，將兩男依妨害自由、傷害罪嫌送辦。

警方表示，24歲洪男與31歲何男今下午1時許涉嫌在台北市延平北路一家手機行門口當街毆打鄭女，再強押入車內。附近民眾見狀以為是發生擄人勒索事件，立刻報警並提供車號。

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警方透過車牌查出轎車是為洪男所有，另根據街頭監視畫面循線追查，發現車輛沿環河北路上國道往南行駛，前往桃園市楊梅區，馬上出動警力追緝，順利將3人帶回派出所偵詢。

警訊中，洪、何供稱，他們跟鄭女都是人力派遣公司員工，鄭平時住在楊梅區的公司，何姓老闆月初給鄭女24000元換五倍券，鄭卻突然銷聲匿跡，還將公司的撲滿拿走，完全避不聯繫。

兩人供說，數日後鄭女突然又偷偷溜回公司，遭逮個正著，鄭女向老闆稱她將錢全拿去台北市的手機行買手機，他們便依老闆指示，開車載鄭前往手機行想拿回新機，沒想到鄭騙人，當下才將強押鄭上車本想帶回公司給老闆交代。

洪、何2人坦承犯行，稱強押行為並非老闆指示，是不滿鄭女所為，是他們個人行為，警方詢後將全案依傷害、妨害自由罪嫌送辦。

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