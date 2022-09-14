為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑不滿周玉蔻批評慈濟 寶島聯播網遭放置腐敗食品包裹

    寶島聯播網遭人放置腐敗食品。（記者王冠仁翻攝）

    寶島聯播網遭人放置腐敗食品。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/14 11:04

    〔記者王冠仁／台北報導〕1名自稱「田豐豐」的男子，今（14）日早上8時15分許，自行報案在寶島聯播網公司放置不明包裹；警方一度懷疑是爆裂物，但經查看是已傳出腐臭味的食品。寶島聯播網暫不追究，但警方懷疑是曾針對媒體人周玉蔻滋擾的田姓男子所為，仍將查辦。

    警方表示，位於新生南路一段寶島聯播網的辦公室，今天上午被人放置一盒不明禮盒，公司懷疑是爆裂物，便向轄管中正一分局報案。

    同時，警方也接獲自稱田姓男子的報案，指說有在寶島聯播網大樓7樓垃圾桶上放置一紅色包裹。警方研判是同一宗事件，立即前往調查。

    中正一分局忠孝東路派出所員警到場查證，現場嗅出臭味疑似腐敗食物，初步採證非爆裂物，而是一盒腐敗的食物，內容物有蛋糕等食品。

    寶島聯播網遭人放置不明包裹，非爆裂物，寶島聯播網與大樓主委目前不追究。但警方仍查明田姓男子到案說明中。

    據了解，資深媒體人周玉蔻於12日透過臉書批評證嚴法師，引發諸多慈濟支持者不滿，1名43歲田姓男子昨闖入周玉蔻位於信義路區的「放言」科技傳媒辦公室滋擾，結果被警方上銬帶回偵辦。

    警方目前偵辦方向懷疑就是田男所為，目前已經通知田姓男子到案說明。

    今早寶島聯播網大樓7樓垃圾桶上遭放置一紅色包裹，一度懷疑是爆裂物，現場進行封鎖。（記者王冠仁翻攝）

    今早寶島聯播網大樓7樓垃圾桶上遭放置一紅色包裹，一度懷疑是爆裂物，現場進行封鎖。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯文哲：慈濟被罵中共同路人 只能說瘋了
    2022/09/13 17:35

    柯文哲：慈濟被罵中共同路人 只能說瘋了
    總統府：政府沒擋BNT疫苗 與民間協力防疫
    2022/09/13 16:14

    總統府：政府沒擋BNT疫苗 與民間協力防疫

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    稱慈濟助中共洗腦人民 周玉蔻：是中共自己人啦
    2022/09/13 11:10

    稱慈濟助中共洗腦人民 周玉蔻：是中共自己人啦
    爆氣回應「不可能擋疫苗」陳時中︰防疫要面對境外勢力、掮客施壓
    2022/09/12 16:59

    爆氣回應「不可能擋疫苗」陳時中︰防疫要面對境外勢力、掮客施壓

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    不滿周玉蔻砲轟慈濟 中年男闖「放言」打傷員工
    2022/09/12 15:46

    不滿周玉蔻砲轟慈濟 中年男闖「放言」打傷員工
    慈濟執行長首談疫苗採購 柯文哲：護航高端不讓BNT進來讓人痛恨
    2022/09/11 12:53

    慈濟執行長首談疫苗採購 柯文哲：護航高端不讓BNT進來讓人痛恨
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播