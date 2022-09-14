疑不滿周玉蔻批評慈濟 寶島聯播網遭放置腐敗食品包裹

寶島聯播網遭人放置腐敗食品。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/14 11:04

〔記者王冠仁／台北報導〕1名自稱「田豐豐」的男子，今（14）日早上8時15分許，自行報案在寶島聯播網公司放置不明包裹；警方一度懷疑是爆裂物，但經查看是已傳出腐臭味的食品。寶島聯播網暫不追究，但警方懷疑是曾針對媒體人周玉蔻滋擾的田姓男子所為，仍將查辦。

警方表示，位於新生南路一段寶島聯播網的辦公室，今天上午被人放置一盒不明禮盒，公司懷疑是爆裂物，便向轄管中正一分局報案。

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同時，警方也接獲自稱田姓男子的報案，指說有在寶島聯播網大樓7樓垃圾桶上放置一紅色包裹。警方研判是同一宗事件，立即前往調查。

中正一分局忠孝東路派出所員警到場查證，現場嗅出臭味疑似腐敗食物，初步採證非爆裂物，而是一盒腐敗的食物，內容物有蛋糕等食品。

寶島聯播網遭人放置不明包裹，非爆裂物，寶島聯播網與大樓主委目前不追究。但警方仍查明田姓男子到案說明中。

據了解，資深媒體人周玉蔻於12日透過臉書批評證嚴法師，引發諸多慈濟支持者不滿，1名43歲田姓男子昨闖入周玉蔻位於信義路區的「放言」科技傳媒辦公室滋擾，結果被警方上銬帶回偵辦。

警方目前偵辦方向懷疑就是田男所為，目前已經通知田姓男子到案說明。

今早寶島聯播網大樓7樓垃圾桶上遭放置一紅色包裹，一度懷疑是爆裂物，現場進行封鎖。（記者王冠仁翻攝）

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