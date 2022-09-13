國道上車子故障下車查看 男子遭追撞傷重不治

國道3號南下277.7公里古坑路段今天晚上6點多發生5車追撞事故，39歲王姓男子傷重送醫不治。（記者黃淑莉翻攝）

2022/09/13 21:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國道3號南下277.7公里古坑段今天晚上6點多發生5輛車追撞事故，39歲王姓男子傷重送醫不治，國道第8公路警察大隊調查，王男開車行經事故現場車子故障，停在內側車道下車查看，遭後方陳姓男子駕駛的車輛撞上，並引起後方另3部車追撞。

國道警今天晚上6點多接獲報案，指國3南下277.7公里處有5部車輛追撞事故，員警獲報到現場發現有一名男子頭部受傷倒臥在路上，通報雲林縣消防局前往救護，消防局獲報前往搶救，傷者已呈OHCA（心肺功能停止），緊急送往大林慈濟醫院急救，仍因傷重不治。

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警方調查事故原因，死者王男駕車行經事故路段疑因車輛故障，停靠在內側車道後下車看，61歲陳男未注意前方路況撞上王男及他的車子，後方連續3輛車撞上散落的車體及零件受損，事故當事人都無酒駕。

國道第八大隊表示，未注意車前狀態為國道10大肇事因素第2位，國道轄線去年因未注意車前狀態肇事共6301件，呼籲用路人，駕車務必要注意前方動態及自身精神狀況、勿疲勞駕駛；如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

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