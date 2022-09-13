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    首頁　>　社會

    王鴻薇穿防彈衣酸治安 刑事局回擊：特意扭曲操作

    國民黨中央黨部今天舉行記者會，文傳會副主委王鴻薇（左）特地穿上防彈衣，諷刺治安敗壞。（記者田裕華攝）

    國民黨中央黨部今天舉行記者會，文傳會副主委王鴻薇（左）特地穿上防彈衣，諷刺治安敗壞。（記者田裕華攝）

    2022/09/13 21:33

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    〔記者姚岳宏／台北報導〕國民黨今（13日）召開記者會，聲稱今年5月到8月刑案發生數大幅增加，國民黨文傳會副主委王鴻薇等人還特地穿上防彈背心，諷刺治安敗壞、內政部長徐國勇「尸位素餐」，要求行政院長蘇貞昌與徐國勇下台；警政署刑事警察局特別澄清，去年5月到8月適逢防疫三級警戒，民眾少外出，刑案發生數減少，政治人物故意以此對比今年數字，是特意操作、扭曲治安現況，也扭曲基層員警辛勞。

    警政署表示，去年5到8月疫情大爆發，政府實施三級警戒，民眾外出活動頻率大幅降低，各類刑案發生數亦隨之大幅減少，故當年度6、7月份刑案發生數為近年最低點，因此若挑選特定單一月份或少數疫情發生月份之犯罪數據，相比於一般正常期間，顯然發生極端差異，致其數據解讀失真不周。

    刑事局說，事實上，今年1至8月槍擊案件發生55件，較去年同期67件，已減少12件（減少17.91%），且對於突發槍擊個案的發生，警察機關多能迅速偵破，並揪出隱身背後的不法利益及幫派組織，警方有能力與信心維護社會治安。

    刑事局並以竊盜案件為例，若扣除前年、去年這兩年疫情特殊期間，將民代所指的5-8月採取三年比較，可以發現今年5-8月，對比於2018年、2019年無疫情期間三年的竊盜案件發生率，約呈現相當的數據，並無特殊起伏（參考三年統計長條圖），即可說明挑選比較之期間若未考慮特殊時空背景的影響因素，對犯罪統計的評論有失真誤導之虞。

    警政署強調，治安維護是長期且持續性工作，感謝各界的監督與建議，但也呼籲，檢視統計數據時，必須衡量當時疫情管制措施的特殊性與整體的社會情勢，才不至於發生扭曲數據，或是問題失焦的情形。

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