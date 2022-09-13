狂嗆「疫情是假的」 婦搭捷運拒戴口罩被架下車還挨罰

王姓婦人搭捷運拒戴口罩被警方查處。（記者劉慶侯翻攝；本報合成）

2022/09/13 19:31

〔記者劉慶侯／台北報導〕54歲王姓婦人，今（13）日下午搭乘台北捷運時，在市政府站往忠孝復興站列車車廂內，因被檢舉查獲未戴口罩，竟情緒不穩發飆狂嗆「我有判決不用戴口罩」、「疫情是假的」，始終拒絕戴口罩，最後被捷警架下車。將依傳染病防治法裁處3000元至1.5萬元罰鍰。

捷警隊表示，今日下午3時許，捷警隊接獲通報，指稱有名女性乘客未戴口罩搭乘市政府站往忠孝復興站列車，警方到場後，對方不聽勸阻且堅稱有法院判決可以不用戴口罩，警方告知她所獲得的是假訊息，婦人便嗆聲「疫情是假的」等話。

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警方無奈下，仍不停勸導對方，表示依傳染病防治法公告乘坐捷運列車需全程戴口罩，但女子仍不配合並拒絕出示證件及身分資料，警方只好即刻請對方離站，避免影響旅客搭乘安全，同時協請轄管大安分局新生南路派出所到場查證身分。

捷警隊表示，疫情警戒期間，民眾搭乘捷運務必配合市府防疫政策確實戴好口罩，不聽勸導者會依傳染病防治法相關規定開罰3000元至1萬5000元，乘客如遇未戴口罩乘客，請先按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理，不遵守規定者將依法究辦。

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