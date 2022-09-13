KTV慶生20歲 他誤闖包廂遭壽星手刃奪命

警方逮捕KTV殺人嫌犯的過程。（記者蔡彰盛翻攝）

2022/09/13 16:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕男子陳威鈞今年1月在竹市笑傲江湖KTV慶祝20歲生日，董姓男子不小心推門誤闖陳男與友人的包廂，陳男火大認為董男破壞氣氛，竟持折疊刀連刺董男4刀，其中一刀刺穿主動脈而使董男殞命，新竹地院依殺人罪判陳男14年6月徒刑。

法官調查，今年1月4日陳威鈞年滿20歲，與4名友人前往新竹市經國路笑傲江湖KTV317號包廂內舉行慶生活動，從323號包廂離開的董男因不明原因，推門進入317號包廂內，陳男等人因認董男此舉破壞慶生活動氣氛，心生不滿，同伴率先徒手將董男推出包廂外走道，並徒手揮打；陳男持折疊刀1把往董男背部猛刺3刀。

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董男倒下後，陳男因認其慶生活動遭董男打擾，甚為不滿，一時盛怒之下，決意取人性命，再度返回317號包廂內取回折疊刀走至走道，朝已癱蹲在走道牆邊的董男背部猛力刺擊1刀，該刀直入董男胸腔，穿刺主動脈，造成快速出血，陳威鈞因力道過猛使整把刀刃卡入董男身體內無法拔出，隨即逃離笑傲江湖KTV。董男雖經送醫，終因主動脈穿刺造成失血性休克宣告不治。

合議庭審酌陳男與被害人素無宿怨，僅因被害人誤闖包廂，在別無積極證據足認被害人有何進一步言語或肢體攻擊行為下，竟選擇以傷害與取人性命方式宣洩不滿，陳男刺擊被害人達4刀，其中第4刀轉化升高為殺人犯意，在被害人已體力不支，蹲在走道牆邊狀態下，竟執意持刀再度刺擊其背部，下手力道猛烈，直入被害人左肺，造成穿刺主動脈快速失血，手段殘暴、行為偏差，致被害人死亡，永遠無法挽回其生命。

其家屬蒙受喪親之痛，且迄今陳男未能賠償分文或真誠道歉，所生危害甚鉅，亦嚴重破壞社會治安，於審理期間一再辯稱是被害人先動手，企圖合理正當化自己持刀殺人的暴行，未見深切檢討己非，毫無悔悟之心，最後依殺人罪判處有期徒刑14年6月。

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