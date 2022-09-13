新北檢查賄已受理25件 檢察長：查賄「無底限、無上限、無時限」

新北地檢署昨日召集轄區檢察、警察、調查、政風及移民機關舉辦「111年地方公職人員選舉查察分區座談會」。（圖由新北檢提供）

2022/09/13 15:53

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署昨日召集轄區檢察、警察、調查、政風及移民機關舉辦「111年地方公職人員選舉查察分區座談會」，會中法務部檢察司副司長簡美慧轉達法務部長蔡清祥對查賄工作的重視及查賄具體指示，新北地檢署檢察長毛有增亦表示會秉持查賄「無底限、無上限、無時限」的原則與決心，統合新北轄內檢警調、政風、移民等機關，全力以赴，落實各項查賄工作。

新北檢並表示，新北檢已受理選舉查察相關案共31件，其中以賄選案25件最多，類型以餐會、禮品居多，檢察官均縝密蒐證中；新北檢表示將秉持「廣布雷、勤宣導」策略，由主任檢察官或檢察官前往各分局、派出所，強化對競選熱區的訪查、布雷及情資蒐報，並鎖定高度可能賄選或暴力的人員與區域嚴密防堵，以壓制選舉不法情事發生。

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這場會議由毛有增主持，最高檢察署主任檢察官謝榮盛、高檢署檢察長張斗輝、簡美慧、法務部廉政署長莊榮松、調查局副局長黃義村、警政署警政委員周幼偉均與會，會議中由新北檢、新北市警局、調查局新北市調查處、北部地區機動工作站、新北市政府政風處、移民署北區事務大隊新北市專勤隊，就新北檢轄內市長、市議員及里長等地方公職人員選舉選情、情資提報、選舉查察及反賄選宣導工作等提出報告。

會中，簡美慧轉達蔡清祥對查賄工作的重視及查賄具體指示：要針對賄選熱區、部署重兵，偵查上要鞏固犯罪事證並溯源追查，以落實戶籍查訪的方式防制幽靈人口，針對虛假訊息要盡速查辦，以降低負面效應，防止暴力介入及杜絕選舉賭盤，掃蕩地下通匯以阻斷境外資金介入選舉，必要時要調取交易明細清查資金流向，針對被告等有關工作費的抗辯、應審慎蒐證，更要嚴守程序正義、落實偵查不公開原則，讓整體選舉查察工作更有成效。

謝榮盛具體指示，佈雷面要廣，有領過檢舉獎金者更要列入佈雷的對象，要注意檢舉人資料的保密，並盡量蒐證，避免法院以被告或證人前後供、證述不一為無罪的判決，搜索等偵查作為要討論後謹慎行動。

張斗輝則提示，高檢署建置有科技查賄設備，可提供相關資料的分析及採證，但仍須同仁的熱忱及有效的情資，要對受理檢舉賄選的人員辦理教育訓練，有SOP流程及熱情，才能取得具體的賄選情資，按鈴申告也要即時處理，積極查緝黑槍，維護候選人及服務處的安全。

張斗輝並表示，針對不實黑函，要注意公職人員選舉罷免法第104條的適用，另同法有自首、自白、查獲正犯或共犯減輕或免除其刑的規定，可妥適向被告說明告知權益，而議員選舉有可能牽涉後續議長的選舉，此部分也要一併注意。

毛有增則說，新北轄區的人口數及案件數長期高居全國首位，各機關不論是查賄制暴、防止假訊息，嚴防境外資金介入影響選舉等案件，質與量都非常的重，以往都是靠著相互支持、協調統合與共同努力，才能有所突破，今年狀況更是如此，新北檢將遵照法務部、最高檢及高檢署指示，秉持查賄「無底限、無上限、無時限」的原則與決心，統合新北轄內各機關，全力以赴，持續落實各項查察賄選工作。

毛有增還表示，新北檢已協調一名檢察官於選前進駐連江地檢，支援查賄工作，另指派一名檢察官擔任與金門地檢聯繫窗口，共同防杜幽靈人口虛設戶籍影響選舉結果。

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