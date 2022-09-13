男子誘騙16歲小女友拍裸照 不滿分手勒索1千元

洪姓男子誘騙16歲小女友拍裸照，少女欲分手卻遭勒索，高等法院今判洪2年2月徒刑。（情境照）

2022/09/13 11:35

〔記者楊國文／台北報導〕洪姓男子透過臉書通訊軟體認識16歲少女，雙方成為男女朋友後，誘騙少女自拍裸照供他觀賞，當少女欲與洪分手，洪卻恐嚇強索1000元，否則將散佈裸照，少女報警處理，員警誘出洪當場將他逮捕；高等法院今依「引誘使少年製造猥褻行為的電子訊號罪」、對少年恐嚇取財未遂罪，判刑2年2月徒刑，還可上訴。

檢警調查，28歲的洪姓男子於2018年8月初透過臉書認識當時16歲的少女，8月中旬成為男女朋友，雙方聊天時，洪男竟要求少女自拍裸照供他觀賞，少女當場婉拒。經洪男再三勸說，少女同意而以手機自拍裸露胸部照片上傳給洪男，洪將裸照存在手機裡供觀賞。

請繼續往下閱讀...

2018年8月下旬，少女欲與洪分手，洪竟透過臉書通訊軟體恫嚇稱，須付給他1000元，否則將散佈裸照。少女受到驚嚇，隨後將洪的惡行告訴同學、老師，父親輾轉得知，報警處理。

桃園警分局員警佯裝少女與洪聯繫，表示同意支付1000元，將洪約出來見面，當場將洪逮捕。

檢警偵訊時，洪男坦承少女曾自拍裸照給他以及要求少女給付1000元之事實，但否認有犯罪，檢方依據少女證詞、警方查扣少女露胸裸照的電子訊號截圖等證據，依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴洪。

法院審理時，洪堅稱和少女是男女朋友，交往時不知道她未滿18歲，拍裸照是經過她同意，也未恐嚇她交付1000元，否認犯罪。

桃園地院傳喚少女證稱，洪知道她就讀高職及年紀，並要求她交付1000元，否則將散佈其裸照，讓她相當害怕。審理後認定洪罪證明確，依引誘少年製造猥褻行為的電子訊號罪判洪3年10月、故意對少女恐嚇取財未遂罪判10月，合併應執行4年3月。

全案上訴高等法院審理時，洪改口認罪，高院將引誘使少年製造猥褻行為的電子訊號罪改判1年10月徒刑，另將故意對少年犯恐嚇取財未遂罪改判8月徒刑，合併訂應執行2年2月徒刑，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法