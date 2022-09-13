就是要原色！ 彰警大樓重修工程將貼48萬片火紅磁磚

整修中的彰化縣警察局辦公大樓外牆，被鷹架團團包覆著，未來將張貼48萬片紅色磁磚。 （記者湯世名攝）

2022/09/13 10:28

〔記者湯世名／彰化報導〕就是要原色！今年6月開工的彰化縣警察局辦公大樓外牆磁磚修繕工程，目前進度超前，預計11月竣工，縣警局後勤科長蕭啟東指出，大樓面積廣達2400坪，即將開始張貼外牆磁磚，預估張貼數量高達48萬片，由於原有的火紅色磁磚外觀相當顯著，是彰化市除大佛之外的著名地標之一，因此重新張貼後的磁磚也將以原色呈現。

彰化縣警察局於1995年完工啟用，占地2400坪，整座辦公大樓四面外牆搭配火紅色磁磚，相當顯著，從八卦山大佛遠眺彰化市區，都會被這棟火紅色外觀的大樓給吸引，是除了大佛之外，彰化市區著名地標之一，不過由於年久失修，加上季節性熱脹冷縮效應，近年來大樓磁磚頻頻脫落墜地，尤以保安隊停車場、天祥路的兩側外牆最為嚴重，縣警局雇工維修，仍緩不濟急，外牆東缺一塊、西缺一塊，被民眾譏為「破抹布」。

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縣警局後勤科長蕭啟東表示，他們曾請來土木結構單位人員現場實勘，發現以修補方式已無濟於事，為避免發生磁磚砸中人、車意外，遂決定把整棟辦公大樓外牆磁磚全部拆除。整修工程在今年6月開工，工期150天，預計11月完工，施工期間整棟大樓外牆磁磚剔除打鑿，並進行廢棄物清運，最近工程單位運來48萬片瓷磚，每塊磁磚長24公分、寬5公分，預計近期內就將展開磁磚張貼工程。

蕭啟東說，有鑑於火紅色牆面已成為縣警局著名標誌，因此未來完成後的四個牆面也都將維持原來的紅色系。

彰化縣警局長吳坤旭表示，隨著大樓外牆的重新整修，能展現煥然一新的氣象，除提供同仁更完善的辦公環境外，更能鼓舞振奮員警士氣，提升同仁歸屬感。

整修中的彰化縣警察局辦公大樓外牆被鷹架團團包覆著，48萬片紅色磁磚也已運抵即將展開張貼工程。（記者湯世名攝）

彰化縣警察局辦公大樓外牆將張貼48萬片紅色磁磚，每塊磁磚長24公分、寬5公分 。（記者湯世名攝）

彰化縣警局內部紅色磁磚由於沒有掉落問題，因此維持原狀不變。 （記者湯世名攝）

整修前的彰化縣警察局辦公大樓外牆紅色磁磚相當醒目，是彰化市除大佛之外的著名地標之一。 （資料照）

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