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    9/12 威力彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

    今晚開獎的威力彩、雙贏彩及今彩539，頭獎均摃龜。（圖擷自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    今晚開獎的威力彩、雙贏彩及今彩539，頭獎均摃龜。（圖擷自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    2022/09/12 22:27

    〔即時新聞／綜合報導〕今（12日）晚第111000073期威力彩、第111000218期雙贏彩，以及第111000218期今彩539，頭獎均摃龜。

    第111000073期威力彩中獎號碼為「第一區：02、04、14、16、23、29，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得1082萬4728元；參獎共15注中獎，每注可得15萬元；肆獎共86注中獎，每注可得2萬元；伍獎共493注中獎，每注可得4000元；陸獎共3394注中獎，每注可得800元；柒獎共6665注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬6343注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬6291注中獎，每注可得100元；普獎共8萬72注中獎，每注可得100元。

    第111000073期38樂合彩中獎號碼為「02、04、14、16、23、29」，五合共1注中獎，每注可得115萬元；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共59注中獎，每注可得5750元；二合共1422注中獎，每注可得750元。

    第111000218期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、07、08、10、11、12、16、18、19、22」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共110注中獎，每注可得500元；肆獎共1184注中獎，每注可得100元。

    第111000218期今彩539中獎號碼為「06、14、24、37、38」，頭獎摃龜；貳獎共159注中獎，每注可得2萬元；參獎共5992注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8904注中獎，每注可得50元。

    第111000218期39樂合彩中獎號碼為「06、14、24、37、38」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共130注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8005注中獎，每注可得1125元。

    第111000218期3星彩中獎號碼為「117」，正彩共49注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000218期4星彩中獎號碼為「7711」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」。

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

    雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（取自「台灣彩券官網」）

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