屏縣議員王景山違反廢清法起訴 檢聲請扣押18筆土地

王景山喊冤稱肥料檢驗無毒。（記者葉永騫攝）

2022/09/12 18:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員王景山與莊姓民眾經營財历堆肥場，未經過有機肥製作程序製作肥料，屏東地檢署依違反廢棄物處理法提起公訴，並向法院聲請扣押18筆土地。王景山說，尊重檢方看法，強調所檢驗的物品皆無毒，也沒有獲得暴利，將會向法官說明。

屏東地檢署指出，王景山、莊姓經營人及王姓現場負責人等，應該依據相闗許可內容，先將果菜殘渣、廚餘破碎後，進行固液分離、篩選雜質、翻堆、發酵、腐熟等程序以製成肥料，惟因所需人力及設備不足，竟未依程序處理，將果菜殘渣、廚餘等廢棄物，堆置在屏東縣九如鄉、高樹鄉及長治鄉等土地，至少290車次，獲有犯罪所得高達6400萬元以上。

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王景山等3人已分別繳回犯罪所得50、80、30萬元；檢方也向法院聲請扣押王景山等人名下共18筆土地，以保全犯罪所得之追徵，強調「廚餘不等於肥料，就算無毒，任意堆置就是廢棄物」，廢棄物區分為有害事業廢棄物及一般事業廢棄物，王景山等人收受高額處理費，竟直接將未製成肥料之果菜殘渣、廚餘堆置於上開土地，賺取暴利，因此扣押被告財產以保全追徵犯罪所得。

王景山說明，他尊重檢察官的起訴權利及內容，相關的事實將會在法院向法官說明，而所查獲的肥料都在廠區內，並沒有運出廠區外，而肥料也都檢驗無毒，至於賺取暴利根本不可能，因為檢方沒有算人事、交通運輸、油料等費用。

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