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    夥3男「仙人跳」 19歲女判4年8月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2022/09/12 16:49

    〔記者王定傳／新北報導〕19歲邱姓女子夥同陳姓男子等3名男子，以性交易為餌，約2名男子到商旅設局「仙人跳」，趁被害者盥洗之際，呼叫同夥進房強盜現金、手機等，還拿被害者提款卡提款或刷卡買金飾，新北地院審理後依結夥3人以上強盜罪，判處邱女及陳男等4人4年8月至8年10月不等徒刑，可上訴。

    檢警調查，今年2月間，邱女透過交友軟體「探探」聯繫李姓男網友，相約到新北市三重區某商旅進行性交易，趁李男盥洗之際，暗中聯繫陳男及一名呂姓男子（另行審結）等人進房。

    檢警調查，陳男隨即出言嗆說：「邱女是我老婆」，脅迫李男下跪，呂男則拿手機拍攝李男及其證件，2人在聯手毆打對方，並強盜9千元現金及車鑰匙、衣物。

    檢警查出，去年7月24日，陳男與邱女等人故技重施，透過LINE聯繫江姓男子到相同商旅進行性交易，趁江男盥洗時，暗中通知陳男等人。

    檢警調查，陳男進房後隨即把江男從浴室架出來，拿手機拍攝他的裸體並逼迫下跪，再揮拳毆打，陳男甚至把瑞士刀放在桌上威脅說：「要如何處理？」「要用刀子在你生殖器及肚子開洞」等語。

    檢警調查，陳男等人再拿走江男的證件、金融卡、現金3千元及iPhone手機，並持江男金融卡提款3萬1千元現金，並強迫他簽立36萬元支票及借據，後來又押他到珠寶店，刷卡10萬5千元購買金項鍊。

    合議庭認為，邱女當時年僅19歲，年紀甚輕，智慮未臻成熟，且無前科，本案是居於聽從陳男指揮的次要地位，若處以所犯加重強盜罪最低度法定刑，尚嫌過重，因此依刑法59條減刑；至於陳男等人前科累累、素行不良，所為惡性重大，不足以引起同情。

    合議庭認為，陳男與邱女本來坦承犯行，後來翻供僅承認犯恐嚇取財，另外2男始終否認有加重強盜犯行，但有與一名被害者和解，因此判處上述徒刑。

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