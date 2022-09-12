詐團水房隱身餐廳夜店 靠洗錢販毒海削3億

警方逮蔣男等14人，瓦解詐騙水房。（記者姚岳宏翻攝）

2022/09/12 16:37

〔記者姚岳宏／台北報導〕27歲蔣姓男子涉嫌利用高雄地區夜店、燒烤餐廳白天沒營業時，租用其中包廂作為假投資詐騙水房，詐騙所得除買雙B名車，也常到高級餐廳及酒店花用，警方循線逮人，初估詐團水房洗錢經手超過3億元，上百人受害，現場除搜出現金467萬元，另搜出5千餘包俗稱「喵喵」的毒咖啡包，警詢後依詐欺、組織犯罪、毒品罪嫌送辦。

刑事警察局分析，近來假投資詐騙案增多原因，多是詐騙集團於通訊軟體LINE上廣發投資訊息，等有民眾點連結加入群組，再由詐團成員扮演老師、助理等角色，鼓吹民眾加入會員跟隨老師操作股票、期貨及虛擬貨幣等標的，期間為取信民眾，更會誆稱投資獲利，出金到被害人帳戶，使被害人信以為真，投入更多資金。

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警方循線鎖定高雄地區兩處詐騙水房，發現該詐騙集團成員很狡滑，透過夜店、餐廳等作為幌子，利用白天沒營業時，租用其中包廂作為詐騙機房，以為警方無法鎖定，但警方仍查出，該集團成員每次提領金額都很龐大，甚至曾發生車手黑吃黑捲款310萬元逃逸事件，還鬧上警局告對方竊盜。

警方見時機成熟，執行拘提、搜索，查獲蔣男等14名犯罪嫌疑人到案，查扣現金贓款467萬元、進口雙B名車6部、人頭帳戶、電腦、手機，並在其中一處水房查獲三級毒品喵喵分裝機具、毒品咖啡包5496包等證物，蔣男等人雖稱毒品不是他的，但同樣也不承認是詐團水房成員，警詢後仍蔣男等14人依詐欺、組織犯罪、毒品罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，並於今天宣布破獲此案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣6輛雙B進口名車。（記者姚岳宏翻攝）

警方搜出467萬元現款。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場搜出5000餘包喵喵毒咖啡包。（記者姚岳宏翻攝）

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