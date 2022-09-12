錢櫃外有人亮槍吵架？ 原來是他拿玩具槍跟友人聊天太大聲

劉拿著玩具槍跟友人聊天。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/12 14:17

〔記者王冠仁／台北報導〕劉姓男子與朋友相約到台北市中華路的錢櫃KTV，他與友人在KTV外聊天，因講話聲大、他手上拿還拿著一把槍，路過民眾以為他們在吵架，嚇得報警。警方發現劉持有的槍枝是玩具槍，但仍將他依違反社會秩序維護法送辦，法院也對他裁處罰鍰4千元。中正一分局今天對外公布此案，也呼籲民眾在外見到可疑人事物應盡速報警。

北市警中正一分局博愛路派出所日前晚上9時許接獲報案，民眾聲稱中華路錢櫃KTV外有一起吵架糾紛，現場還有人亮槍。

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轄區警方火速趕到，員警沒有發現吵架狀況，原來當時劉姓男子跟友人相約來中華錢櫃，當時他與友人在一旁聊天但講話聲音較大，他手中還拿著一把玩具槍，路過民眾以為他們在吵架。

員警經劉同意後查看其轎車，在副駕駛座椅子上查獲膠彈玩具槍1把、膠彈21顆、鋼瓶1瓶；劉聲稱帶玩具槍出門只是好玩，沒有不法用途。

警方最後將劉持有的槍彈送交鑑識，其殺傷力焦耳數未達標準，警方於是將他依違反社會秩序維護法「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」函請檢方偵辦，法院最後也對他處以4千元罰鍰並沒入其槍彈。

警方查扣劉持有的玩具槍。（記者王冠仁翻攝）

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