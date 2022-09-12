為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    錢櫃外有人亮槍吵架？ 原來是他拿玩具槍跟友人聊天太大聲

    劉拿著玩具槍跟友人聊天。（記者王冠仁翻攝）

    劉拿著玩具槍跟友人聊天。（記者王冠仁翻攝）

    2022/09/12 14:17

    〔記者王冠仁／台北報導〕劉姓男子與朋友相約到台北市中華路的錢櫃KTV，他與友人在KTV外聊天，因講話聲大、他手上拿還拿著一把槍，路過民眾以為他們在吵架，嚇得報警。警方發現劉持有的槍枝是玩具槍，但仍將他依違反社會秩序維護法送辦，法院也對他裁處罰鍰4千元。中正一分局今天對外公布此案，也呼籲民眾在外見到可疑人事物應盡速報警。

    北市警中正一分局博愛路派出所日前晚上9時許接獲報案，民眾聲稱中華路錢櫃KTV外有一起吵架糾紛，現場還有人亮槍。

    轄區警方火速趕到，員警沒有發現吵架狀況，原來當時劉姓男子跟友人相約來中華錢櫃，當時他與友人在一旁聊天但講話聲音較大，他手中還拿著一把玩具槍，路過民眾以為他們在吵架。

    員警經劉同意後查看其轎車，在副駕駛座椅子上查獲膠彈玩具槍1把、膠彈21顆、鋼瓶1瓶；劉聲稱帶玩具槍出門只是好玩，沒有不法用途。

    警方最後將劉持有的槍彈送交鑑識，其殺傷力焦耳數未達標準，警方於是將他依違反社會秩序維護法「無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者」函請檢方偵辦，法院最後也對他處以4千元罰鍰並沒入其槍彈。

    警方查扣劉持有的玩具槍。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣劉持有的玩具槍。（記者王冠仁翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    男子受傷就醫、朋友聚集醫院「討公道」 8人被依社維法裁罰
    2022/08/27 09:57

    男子受傷就醫、朋友聚集醫院「討公道」 8人被依社維法裁罰
    捷運內、街頭掏槍舞弄嚇壞路人 警逮獲男持玩具槍送辦
    2022/08/19 07:58

    捷運內、街頭掏槍舞弄嚇壞路人 警逮獲男持玩具槍送辦

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    男子監理站情緒失控 身上搜出玩具槍
    2022/08/12 14:00

    男子監理站情緒失控 身上搜出玩具槍
    演軍閥嗎？火車上亮「盒子炮」 乘客送辦
    2020/01/23 20:27

    演軍閥嗎？火車上亮「盒子炮」 乘客送辦

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播