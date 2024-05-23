高雄夫妻檔飯店接客賣淫 聯手海削「乾哥」160萬元

高雄夫妻檔聯手賣淫，海削乾哥160萬元。（情境照）

2024/05/23 08:14

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄吳姓、李姓夫妻檔，在飯店接客賣淫，李女2022年7月性交易結識一名財力不錯的「乾哥」，吳指使妻子李女謊稱想「上岸」求包養，以及開按摩店邀入股等，海削160萬元，吳、李被告上法院，雙雙被依詐欺罪判刑6個月，可上訴。

判指出，吳男與李女於2016年結婚，育有3子迄今未離婚。2022年7月李從事性交易結識「乾哥」，李女頗俱姿色，財力還不錯的「乾哥」經常約李女於飯店交易成為熟客老點，而被李女丈夫吳男盯上視為肥羊。

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平時「乾哥」line李女打情罵俏，幾乎都是吳男替妻子回覆，需通話時才由李女親自上陣，兩人進而發展到固定支付生活費的包養關係，李女也一直隱瞞已婚狀態，在吳男指使下，李女接續以家中欠高利貸需還債，以及老闆欲開立按摩店邀約入股等理由，合計詐騙「乾哥」160萬元。稱「這樣以後不用再做黑的…可以搬去跟乾哥住，走正常路」。

橋頭地院審理，吳與李坦承拿了乾哥160萬元，但辯稱雙方確實有意真心交往，乾哥是心甘情願借款給她。還說「我們做這行對外都說沒婚姻，對任何客人都是一樣」。但乾哥則打臉，「如知李女已婚，就不會跟她交往，也會不借她錢」

法院審酌，吳、李二人分別於審理時陸續償還23萬元成立調解，考量兩人家庭經濟等，依詐欺罪量處2人各半年徒刑，得易科罰金，並應共同償還137萬元。

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